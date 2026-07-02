Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas "todas las líneas de emergencia consular"

Venezuela, en vilo por el rescate de Hernán, símbolo de supervivencia tras los terremotos: hay esperanza y ya pueden tocar sus manos, pero "el resultado aún es incierto"

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Por otro lado, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.

Ante la situación, fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y "se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto continúa en aumento

Paralelamente, las autoridades de Venezuela continúan elevando también la cifra de víctimas. Mientras los equipos de rescate continúan todavía en la búsqueda de multitud de desaparecidos y con la esperanza de encontrar cualquier superviviente, como Hernán, que espera a ser rescatado tras más de una semana atrapado bajo los escombros en La Guaira, el estado de Venezuela más afectado por el doble seísmo, la cifra de muertos se eleva a más de 2.300.

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Por otro lado, los heridos en los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter se cuentan ya por más de 11.000, mientras numerosas familias siguen clamando noticias sobre seres queridos que permanecen en paradero desconocido.

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En una situación límite, con el país roto por la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de luto oficial, desde ayer, miércoles 1 de julio, al cumplirse una semana desde los seísmos, a los que han seguido más de 600 réplicas.

"Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18.00 (hora local) de hoy", anunció ayer en sus redes sociales.

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"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos". "En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos", señaló.