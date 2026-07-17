La UCO detecta que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" durante la etapa del ministro Ábalos

Servinabar llegó a pagar una señal de 9.000 euros, pero la operación se truncó por discrepancias en el contrato

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Servinabar, una constructora en la que los investigadores sitúan a Santos Cerdán como socio, intentó comprar un piso de casi un millón de euros para el exdirigente socialista.

Así consta en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el denominado 'caso Koldo', en el que los agentes reconstruyen el intento de adquisición de una vivienda ubicada en el centro de Madrid.

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Mensajes sobre la compra del inmueble

La UCO basa parte de sus conclusiones en una conversación mantenida en noviembre de 2021 entre Antxon Alonso, administrador de Servinabar, y su esposa.

En esos mensajes, Alonso comentaba el elevado nivel de gasto de Santos Cerdán y de su esposa, Francisca Muñoz, y escribía: "Encima ahora quieren un pisazo. Han estado viendo uno de 950. Obra de reforma 350", en referencia al precio de la vivienda y al coste estimado de una reforma.

Según los investigadores, estas conversaciones reflejan la existencia de una tentativa de compra que finalmente no llegó a materializarse. El informe incorpora documentación de la inmobiliaria que acreditaría que Cerdán y su esposa visitaron el inmueble en septiembre de 2021.

Posteriormente, según la UCO, se celebró una reunión entre representantes de la inmobiliaria, Santos Cerdán y Antxon Alonso, en la que se presentó una oferta inicial de 900.000 euros, acompañada de una señal de 9.000 euros abonada mediante una transferencia realizada por Servinabar.

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Los propietarios rechazaron esa primera propuesta, aunque posteriormente ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo por 985.000 euros, tras una contraoferta de los vendedores.

El contrato y las arras

La UCO adjunta al informe el borrador del contrato de compraventa, en el que figuraba Servinabar como compradora del inmueble.

El documento contemplaba el pago de 9.000 euros en concepto de reserva, otros 180.000 euros como arras penitenciales y un último desembolso de 796.000 euros en el momento de la firma de la escritura pública.

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No obstante, la operación nunca llegó a cerrarse. Según las declaraciones recabadas por la UCO del gerente de la inmobiliaria y de la agente encargada de la venta, la compraventa no se frustró por el precio, sino por desacuerdos en los plazos de entrega del inmueble y en las condiciones del contrato de arras, circunstancias que llevaron a la parte vendedora a retirarse de la operación.

El informe añade que, meses después, Antxon Alonso volvió a remitir a Cerdán información sobre otra promoción de viviendas en el centro de Madrid, lo que, según los investigadores, evidenciaría que el interés por adquirir un inmueble en la capital continuaba.

La investigación forma parte de las diligencias que instruye la Audiencia Nacional dentro del 'caso Koldo', un procedimiento que permanece abierto y en el que continúan practicándose actuaciones.