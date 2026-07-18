Carlos Plá Valencia, 18 JUL 2026 - 15:46h.

La Protectora de Animales de Xixona advierte del riesgo para el bienestar del animal y denuncian que no se puede disfrazar de tradición la utilización de un animal para reírse y recaudar dinero

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Una burra, 2.000 papeletas, 10.000 euros de recaudación potencial y un premio de 1.500 euros para el que acierte en cuál de las 2.000 cuadrículas, dispuestas para la ocasión, defeca el animal.

Una actividad anunciada en Xixona (Alicante) bajo el nombre de “La cagà de la burreta” (La cagada de la burrita), prevista para el próximo 1 de agosto de 2026, y que ya ha sido denunciada ante la Generalitat Valenciana por la asociación 7 I 7 (Set i Set) Associació Protectora d’Animals de Xixona.

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La entidad ha solicitado la intervención urgente de la Administración autonómica y la adopción de medidas cautelares para evitar que el evento llegue a celebrarse.

La protectora advierte del riesgo para el bienestar del animal. La actividad está prevista para este mes de agosto. Según las imágenes disponibles de ediciones anteriores y la información recabada, la actividad podría desarrollarse en un espacio abierto, sin que consten medidas suficientes de sombra o resguardo, con público y ruido, y esas condiciones se mantendrán de forma indefinida hasta que la burra defeque en alguna cuadrícula. La asociación solicita que se investigue si se producirá la administración de sustancias destinadas a provocar o acelerar la defecación del animal.

Infracción de la normativa sobre el juego

La papeleta, ya puesta en circulación, no deja demasiado margen a la imaginación: “Donativo: 5 euros”, “Premio: 1.500 euros”, que es la cantidad que se llevará el portador de la papeleta cuyo número coincida con la parcela ganadora. "Una burra es un ser vivo. No se puede disfrazar de tradición lo que en realidad es la utilización de un pobre animal para reírse un rato y recaudar", señala María Martínez Amorós, Presidenta de 7 i 7.

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Desde la protectora señalan que se estarían vendiendo aproximadamente 2.000 papeletas, lo que supondría una recaudación bruta de 10.000 euros. De esa cantidad, únicamente 1.500 euros se anuncian como premio.

Para la asociación denunciante, el problema no es solo de protección animal. También hay una cuestión que afecta a la normativa sobre juego, y podría incluso dar lugar a responsabilidad institucional, ya que aparece el logotipo del Ayuntamiento de Xixona en la publicidad del evento, y además el espacio previsto para su celebración es público.

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La actividad, organizada por la Federació Sant Bartomeu i Sant Sebastià de Xixona se ha difundido mediante cartelería, redes sociales y publicaciones vinculadas al ámbito festivo local. En los carteles aparecen referencias a diferentes establecimientos colaboradores en los cuales se pueden adquirir las papeletas a cambio de una “donación”, y el logotipo del Ayuntamiento de Xixona.

Desde la asociación 7 i 7 señalan que han registrado una solicitud de información ante el consistorio para conocer los detalles del evento, pero aseguran que permanece sin respuesta.

Piden una investigación de Hacienda y la Generalitat

En la denuncia presentada ante la Generalitat, la protectora pide que se investigue de forma urgente si existe autorización autonómica para celebrar una actividad de estas características y solicita la retirada o incautación cautelar de papeletas, talonarios, cartelería y material de juego, así como la suspensión de la venta de participaciones y la comunicación urgente al Ayuntamiento de Xixona para que se abstenga de colaborar o de facilitar medios mientras no se aclare la legalidad del sorteo.

La asociación pide además que se dé traslado a la Agencia Tributaria Valenciana, por su posible trascendencia fiscal y al servicio autonómico competente en Ganadería, Sanidad Animal y Bienestar Animal, al tratarse de una actividad cuyo resultado depende de la conducta fisiológica de una burra y pueda verse su salud comprometida.“Xixona puede seguir teniendo fiestas, humor, tradición y participación popular sin utilizar animales. Las fiestas evolucionan. La sensibilidad social también. Y las leyes recogen dicha evolución, aunque a algunos les moleste”, concluye Sarrió.

La protectora insiste en que su denuncia no va contra las fiestas de Xixona ni contra sus vecinos, sino contra una práctica concreta que considera incompatible con el respeto a los animales y con las garantías legales exigibles.

Por ello, la asociación local 7 i 7 reclama que el evento sea sustituido por una alternativa festiva sin animales vivos.