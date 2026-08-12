El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes.

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El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes, según ha afirmado este miércoles a EFE el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi. "Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", ha declarado Ouahbi.

El ministro ha dicho que, cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona, esta es detenida inicialmente; pero, una vez verificada su identidad y fijada una fecha para su traslado, las autoridades marroquíes envían agentes de seguridad para hacerse cargo de ella y, en ocasiones, la entrega no llega a producirse.

"Nos dicen que la persona se encontraba en libertad", señaló Ouahbi, quien consideró que este tipo de situaciones son "incomprensibles", aunque no precisó detalles de casos específicos en los que esto haya sucedido. "Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles", afirmó.

El ministro reclamó a España que trate "con seriedad" los procedimientos de extradición y advirtió de que Marruecos ya no acepta que se pongan en marcha operaciones de entrega que finalmente no se ejecutan. "No podemos enviar a nuestros agentes para recibir a las personas cuya entrega se solicita y que luego no se produzca con el argumento de que no se presentaron a la hora prevista para la salida del avión desde el aeropuerto", explicó.

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Ouahbi añadió que Marruecos tampoco está dispuesto a aceptar incumplimientos en los procedimientos de repatriación. "Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos", concluyó.

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Esta declaración del ministro de Justicia de Marruecos se produce en un contexto de lo que consideró como el retraso por parte de las autoridades españolas en la repatriación de menores marroquíes no acompañados que entran en España de forma irregular.

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El Ministerio del Interior de Marruecos ha asegurado también que está tomando "todas las medidas necesarias" para evitar una nueva entrada masiva desde su territorio a Ceuta, en respuesta al llamamiento difundido en redes sociales para ello de cara al 15 de agosto. Además, ha emplazado a las autoridades españolas a que "agilicen" los trámites para el retorno de los menores no acompañados que aún permanecen en la ciudad autónoma.

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Un portavoz del Ministerio del Interior marroquí ha señalado que el departamento está al tanto de estas publicaciones en redes sociales y ha asegurado que "se han tomado todas las medidas necesarias para hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquiera que pretenda participar".

En un comunicado recogido por el portal de noticias marroquí Hespress, el departamento de Interior del país ha considerado que estas "iniciativas representan graves riesgos para la seguridad de las personas y pretenden explotar las cuestiones migratorias con fines de incitación, lo cual es punible por ley".

Por ello, ha indicado que las autoridades emprenderán acciones "legales" contra los "autores y promotores" de dichos llamamientos en redes sociales para una nueva entrada masiva a Ceuta y, de hecho, ha confirmado que ya se han detenido a "varias" personas bajo acusaciones de incitación a la inmigración "ilegal". Con todo, la misma fuente ha pedido a la población que no se deje "influir" por este tipo de mensajes "sospechosos, que que podrían poner en peligro vidas humanas.

Desde Rabat reiteran que la lucha contra la inmigración ilegal y las redes de trata "no puede depender de los esfuerzos de una sola parte" y en este sentido, han instado a las autoridades españolas a "asumir sus responsabilidades y agilizar los trámites que permitan el retorno a sus familias en Marruecos de los menores no acompañados presentes en Ceuta, en aras de su interés superior".

En esta línea, el Ministerio del Interior ha reclamado que se superen los "obstáculos administrativos y judiciales" que estarían retrasando este retorno y ha asegurado que las autoridades marroquíes seguirán actuando con firmeza y responsabilidad para garantizar la protección de las personas y los bienes, el orden público y mantener el más alto nivel de seguridad.