Rocío es una ceutí de 44 años que ha usado las redes sociales para decir basta

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Rocío es una ceutí de 44 años que ha usado las redes sociales para decir basta. Esta joven orgullosa de nacer y vivir en esta ciudad frontera de Europa ha querido alzar la voz en redes sociales. Y ha dicho basta a aquellos que opinan de la realidad de Ceuta sin haberla pisado, a todos los analistas políticos e internacionales que hablan de ella sin vivir en primera persona lo que acaba de ocurrir son conocer ni saber lo que se siente en la ciudad. Y Rocío no se anda por las ramas. "¿Nos han invadido? Sí, nos han invadido. Si miramos la RAE, invasión significa ocupación, que invasión significa entrada. ¿Nos ha invadido un ejército? No. ¿Nos ha invadido un país? Sí, nos ha invadido un país jugando con seres humanos".

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Pero no solo critica Rocío lo que ella considera una invasión, a tenor de la RAE. También se queja del abandono algo que ha podido sentir la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sufrido el llanto y las críticas de los ceutíes en su visita a la ciudad. También la han comunicado su sentimiento de abandono, de miedo, incluso.

"Mi ciudad ha sido abandonada. Muy pocas veces se ha prestado atención a los que sentimos los ceutíes, a las presión fronteriza que tenemos, a la presión internacional. Cuando hay un incendio en Ceuta vienen efectivos de todas las ciudades del mundo. ¿Quién ha venido a Ceuta? Dos fragatas, cuatro tanques. A Ceuta no ha venido nadie", denuncia.

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Rocío se considera una mujer de izquierdas. "Vaya por delante que habla una mujer de izquierdas. Yo no me voy a esconder en este sentido, pero es que estoy cansada que en todo momento se pretende hacer ver esto como una lucha entre la derecha y la izquierda. Lo que sucede en Ceuta es un problema geopolítico. Desde que yo era pequeña, Marruecos ha reclamado la soberanía sobre Ceuta alegando que es una ciudad ocupada igual que Melilla. Eso se traduce en que el Rey de España ni siquiera es autorizado a visitar mi ciudad no vaya a ser que moleste al rey de Marruecos. ¿Qué problema tiene el rey de España a ir una ciudad española? Se nos está yendo la cabeza absolutamente".

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"Se está dando voz a todo el mundo y a quien no se le está dando voz es a la gente de Ceuta y creedme cuando os digo porque esto es terrible que miro a veces mi DNI en el que pone España y, a veces, me da asco. Porque mi Gobierno no está haciendo nada, porque la oposición no está haciendo nada, y yo me siento avergonzada y triste como española. Me siento abandonada. Pero es que no hay solidaridad del pueblo español para con Ceuta, yo todavía tengo que escuchar cómo personas formadas, personas con carrera, personas de mi país me preguntan que si yo tengo nacionalidad española. Personas que cuestionan mi españolidad. Personas que dicen que sí que están con Ceuta, pero que cuando hablan del reparto de inmigrantes, dicen mejor que se lo den a los moros. Yo te mandaba a ti a tu casa a 75.000 personas, para ver qué haces y qué piensas", destaca.

"Ceuta es una ciudad pequeña, pero tremendamente solidaria. Mi ciudad es cercana, mi ciudad es buena, mi ciudad es española. ¿Alguien ha visto a algún ceutí quemando contenedores o liándola parda por las calles con la que tenemos encima? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos dónde vivimos, porque somos conscientes de que vivimos en la ciudad fronteriza, porque esto ha sido nuestro pan de cada día, pero eso no quita para que esto tenga que solventarse, para que alguien nos de una solución. Para que la gente de mi ciudad pueda salir a la calle de forma segura, pueda disfrutar de sus playas, para que los niños pequeños de Ceuta puedan seguir viendo su ciudad, no como un lugar que va a perderse, sino como una ciudad que realmente tiene un futuro", valor Rocío.

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Rocío también pide acabar con los estereotipos de Ceuta. "Podéis ayudar diciendo que conocéis a gente de Ceuta, y que las personas que conocéis de Ceuta somos educadas, cultas, que hablamos español, que tenemos un DNI del mismo país que tú, y que tenemos una cultura y apertura de mente que no tiene ningún ciudadano del planeta. Visitad Ceuta y dejar de compartir porquerías. Escuchadnos a nosotros, dejadnos hablar a nosotros. Y ayudanos, por favor, ayudadnos", termina Rocío.