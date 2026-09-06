Iván Sevilla 06 SEP 2026 - 19:02h.

Hugh Jackman y Ryan Reynolds, que también se retan en la película 'Deadpool y Wolverine', asistieron a la competición de vela

"No olvidaremos esta primera edición, orgullo por lo conseguido e ilusión por lo que está por venir", expresó la alcaldesa de Valencia

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ValenciaValencia se ha vestido "de cine" este fin de semana para estrenarse en la acogida del SailGP, que ha contado con la presencia de los actores Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Se han desafiado como en la gran pantalla.

Los protagonistas de la taquillera película de Marvel 'Deadpool y Wolverine' no han querido perderse la competición internacional de vela celebrada en aguas del Puerto de la Marina.

Tanto el actor que encarna a Robin Hood como el estadounidense son copropietarios del equipo australiano que defiende la bandera del país en este deporte náutico: Bonds Flying Roos.

De hecho, ambos compartieron imágenes de algunos momentos vividos en la importante cita anual en sus redes sociales. Hasta se retaron en el mar, cada uno en su barco, en una carrera que disfrutaron con mucha emoción.

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"Copropietarios, amigos, rivales", tituló la propia cuenta oficial del club al difundir un vídeo donde se ve a estas personalidades de Hollywood navegar y hablar durante la anecdótica prueba.

Al SailGP no faltó tampoco la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), quien acudió a saludar incluso a los dos actores. Dio fe de ello al publicar una fotografía con ambos en su perfil de Instagram.

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"Orgullo por lo conseguido e ilusión por lo que está por venir"

La regidora del Partido Popular ya avanzó este 5 de septiembre en otra publicación sobre la cita deportiva que la capital del Turia se posicionaba "junto a las grandes ciudades del mundo" al organizar el torneo.

"Tenemos el mar, las infraestructuras y la ambición de seguir atrayendo eventos de primer nivel, con un retorno destacado", aseguró una Catalá que, tras finalizar el SailGP con el ganador, volvió a compartir imágenes.

En las breves frases que las acompañan, la alcaldesa da la "enhorabuena" al equipo triunfador, de Estados Unidos. "Una primera edición que no olvidaremos. Valencia vuelve a ser capital de los deportes náuticos", resaltó.

"Orgullo por lo conseguido e ilusión por lo que está por venir", concluyó después de admitir que los españoles que participaban en la carrera no tuvieron "suerte". "Siempre con Los Gallos", apoyó no obstante la popular.