La larga espera de los saharauis nacidos antes de 1976 para lograr la nacionalidad española

La ley dará la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara antes de 1976 y a sus descendientes

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En 1976, Maryam Yahdih tenía apenas dos años. Hoy, con 52, conserva un libro de familia desgastado por años de trámites, los DNI caducados de sus padres y un antiguo documento de la Seguridad Social. Sin embargo, ninguno de esos papeles le ha servido hasta ahora para obtener la nacionalidad española, pese a llevar dos décadas residiendo en Bilbao.

La norma también beneficiará a sus descendientes

Maryam está convencida de que existe una deuda pendiente con quienes nacieron antes de la retirada española del Sáhara. "Todos los saharauis que nacen antes de 1976 tienen derecho a la nacionalidad española", sostiene.

Ese reconocimiento es precisamente el que plantea la nueva ley, que extenderá ese derecho a los saharauis nacidos antes de 1976 independientemente de que residan o no en España. La medida también beneficiará a sus descendientes.

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Hasta ahora, obtener la nacionalidad ha supuesto para muchos un proceso largo y complejo. Es el caso de Ahmed Islem Lefrig, quien recuerda las dificultades burocráticas a las que tuvo que enfrentarse. "Tenía que aportar una serie de documentos y los documentos que yo aportaba no eran reconocidos por el Estado español", explica.

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La nueva norma prevé ampliar los documentos válidos para acreditar esa condición, incluyendo algunos que hasta ahora no eran aceptados, incluso cuando se encuentran caducados. Además, reducirá el tiempo de residencia exigido para solicitar la nacionalidad.

"Ese tiempo estándar para cualquier migrante de diez años se reduce a dos años", destaca Ahmed. Un cambio que equipara la situación de los saharauis a la de otros colectivos que ya cuentan con condiciones preferentes para acceder a la nacionalidad española, como los sefardíes o los ciudadanos iberoamericanos.

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Pese a este avance, las asociaciones saharauis insisten en que su reivindicación histórica va más allá de la nacionalidad. "Seguiremos luchando por nuestro territorio, por el Sáhara Occidental", afirma Gelia Ariza, representante de la Federación Andaluza de Asociaciones Saharauis (FANDAS).

Porque, aunque celebran el reconocimiento de derechos vinculados a la nacionalidad, los saharauis mantienen viva su reivindicación de autodeterminación y rechazan la propuesta de una autonomía bajo soberanía marroquí, posición que actualmente respalda el Gobierno de Pedro Sánchez.