El caso de Maricarmen enciende el ambiente político entre insultos y reproches

Todos los políticos, de un signo y otro se achacan el desahucio de la mujer de 87 años de su piso en Madrid

Así ha sido la primera noche de Maricarmen tras su desahucio: está ingresada con un cuadro de "agotamiento severo" a sus 87 años

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Maricarmen hace 10 meses le escribió una carta al presidente del gobierno. Le contó su historia y sus circunstancias y le pedía no solo una solución para ella también un cambio legislativo que evitara los desahucios como el suyo. No llegó a escribir más cartas a políticos, pero sí pidió reunirse con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de la capital. No le respondieron y ahora todos se atacan unos a otros echándose las culpas.

La Comunidad y el ayuntamiento le ofrecieron en dos ocasiones a Maricarmen una plaza en una residencia pública en Alcalá de Henares, pero ella lo rechazó al encontrarse del entorno existencial.

Pedro Sánchez desde Nueva York ha culpado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que responsabilizaba del desahucio de Maricarmen y aludía al decreto de vivienda impulsado por el Ejecutivo, que lleva estancado desde hace meses porque no consigue que lo apoyen de sus socios de investidura: Junts y Podemos.

El caso de Maricarmen, el argumento del nuevo choque entre el gobierno y la comunidad de Madrid, con las competencias autonómicas en materia de vivienda. El presidente del Gobierno ha acusado a la presidenta madrileña y al alcalde de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza", que en resolver el problema de los ciudadanos.

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Los reproches cruzado han ido subiendo de tono y Isabel Díaz Ayuso llamaba "mentiroso patológico" a Sánchez y defendía el desahucio de Maricarmen porque se ha realizado "en cumplimiento de la ley" , mientras el líder de Sumar, Ernest Urtasun no se ahorra calificativos calificándola de "psicópata social".

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Sumar exige al PSOE llevar el decreto de vivienda

Ni siquiera hay paz dentro de la propia izquierda, donde también se tiran el caso Maricarmen a la cabeza. Sumar pide que se expropie el piso de mari Carmen y Óscar Puente llama a sus socios de gobierno "tontos útiles" porque según él le están haciendo el juego al PP.

Sumar Exige otra vez al PSOE que "esté a la altura" y que lleve el próximo martes al Consejo de Ministros el decreto de vivienda paralizado desde hace meses

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Sánchez le ha respondido al órdago de Sumar y aceptado: "Lo llevaremos cuando sea necesario, pero pido altura de miras para sacar adelante este decreto de la vivienda que se mantiene bloqueado por la oposición, pero también por Junts y Podemos.

Junts por lo pronto ha confirmado este jueves que ahora, después de meses sin hablar con el Ejecutivo ha vuelto a ponerse en contacto con el Gobierno para tratar de acordar el decreto de vivienda que ha llevado a Maricarmen a la calle sin que ninguna ley o norma pudiera salvarla del desahucio.