Celia Molina 24 SEP 2026 - 16:29h.

Hablamos con Manuel Sans Segarra, autor de 'La Humanidad en Crisis' sobre los principales desafíos de la sociedad de la IA

OpenAI revela nuevos casos de comportamiento "preocupante" de la IA: ocultaron datos y realizaron acciones por cuenta propia

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Sans Segarra nunca ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, como cirujano general y digestivo de un importante hospital universitario de Barcelona, sí inició un estudio con pacientes que habían estado clínicamente muertos y que aseguraban que, durante ese lapso de tiempo, habían tenido "un contacto real con el más allá".

Según sus datos, existen, desde los tiempos de Platón, "miles de testimonios de personas" que afirman que, estando al borde de la muerte, llegaron a un lugar "lleno de paz y armonía, en el que fueron recibidos por seres de luz". Unas experiencias siempre muy similares de las que algunos de sus pacientes ni siquiera querían regresar: "Me han llegado a decir que por qué les fastidié devolviéndoles la vida, si nunca habían sentido una tranquilidad semejante", asegura en una entrevista con esta web.

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De esos relatos, Manuel determinó que estamos hechos de "mente, cuerpo y espíritu", al que él suele llamar supraconciencia. Está convencido, porque tiene "evidencia epistemológica, aunque no ontológica", de que, cuando muera, su espíritu irá a otro lugar y eso le ha hecho perder completamente el miedo a morir.

"La sociedad está en crisis por el miedo a la muerte"

Es por tanto, un hombre feliz y liberado, que no vive condicionado por la angustia de cómo, cuándo y dónde terminará su vida biológica. Y, como tal, se pregunta por qué el resto de la humidad no vive con la misma tranquilidad que él.

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"Yo, como jefe de cirugía en Barcelona, he visto morir a muchas personas y es totalmente distinto ver cómo es la muerte de una persona por una egocentrismo materialista que de una persona dominada por la supraconciencia. Son personas en paz, en armonía, que dicen que se van a la otra dimensión, que consuelan a sus familiares y les dicen lo que tienen que hacer. No hay pánico, no hay miedo a lo desconocido, al dolor, a la soledad, ni angustia", añade en su declaración.

Pero, ¿cómo un reconocido médico puede estar tan seguro de que nuestro espíritu sobrevive más allá de nuestra muerte? Por testimonios como éste:

"Yo atendí en el hospital a una compañera enfermera que había tenido un accidente y que estuvo clínicamente muerta. La pudimos reanimar y me dijo que, mientras estaba en la camilla, había visto desde arriba todo lo que había ocurrido en la habitación. Me dio los nombres y apellidos de todos los que la atendimos, hasta del anestesista. Me dijo que intentó tocarme y que atravesó mi cuerpo. Que fue atravesando una a una las paredes del servicio de urgencias hasta llegar a un box en el que estaban tratando un fémur. Ella no tenía manera de saber eso. Miré el cuadrante de lo que había ocurrido en urgencias justo a esa hora y así había sido", cuenta, lleno de asombro todavía.

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"La IA depende del software que le pongamos dentro"

Historias así le han llevado a la convicción de que el miedo a la muerte es una gran mentira, que se utiliza tácticamente para mantener a la humanidad en una continua crisis existencial. Una crisis de la que se alimentan las clases políticas y los medios de comunicación para ejercer el control de las masas, poniendo a la ciudadanía ante grandes desafíos que no saben gestionar, como el desarrollo imparable de la IA.

En esta entrevista, Sans Segarra se ha pronunciado sobre la reciente dimisión del investigador de Anthropic que aseguró en su cuenta de X que la Inteligencia Artificial puede matarnos a todos antes de 2030. "Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década. En OpenAI, muchos no han interiorizado a fondo lo que está en juego a escala de civilización. En Anthropic sí se entiende bien lo que está en juego, pero están atrapados en una carrera por llegar antes", escribió Jacob Coxon el pasado 9 de septiembre.

Algo a lo que Sans Segarra, como autor de su segundo libro, 'La Humanidad en Crisis', ha contestado: "Para mí, la IA en medicina es básica, fundamental. Nos permitirá dar un salto monstruoso en cuanto a la actividad creativa, pero todo depende de los algoritmos y el software que le pongamos dentro. Si le ponemos un software que le diga a la IA que le pegue un tiro a todas las personas mayores que están consumiendo recursos, lo hará. Puede ser también que se llegue a un algoritmo, después de mucho algoritmos, que llegue a la conclusión de que debe matarse a toda la población, pero no por su sentimiento, ni su propia conciencia, sino porque la evolución de la información que le han puesto ha llegado hasta ahí", concluye el escritor.