Amaia ha entregado a Pedro Sánchez un cartel con el lema 'Decreto Maricarmen' en los Premios Vanguardia

Última hora de la acampada en Sol: los socios del Gobierno siguen sin llegar a un acuerdo para la aprobación del decreto de la vivienda

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BarcelonaEl desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada en Madrid, ha causado una gran indignación social hasta el punto de que el Gobierno se encuentra trabajando junto a sus socios en un real decreto que regule la crisis de la vivienda que lleva años lastrando a la sociedad en España. La acampada en la Puerta de El Sol y las movilizaciones en toda España son un claro ejemplo de que la sociedad ha dicho 'basta ya' ante este problema social. Esa reivindicación ha llegado directamente al presidente del Gobierno gracias a la cantante Amaia Romero.

La cantante recibía un premio de mano de Pedro Sánchez y ella misma aprovechaba el momento en el que compartía escenario con el presidente del Gobierno para entregarle un cartel en el que se leía 'Decreto Maricarmen'. Después, el presidente del Gobierno en su discurso se ha comprometido a aprobar este mismo martes 29 de septiembre ese decreto de vivienda y le ha pedido al resto de grupos su apoyo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.

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Pedro Sánchez pide el esfuerzo de todos sus socios parlamentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este llamamiento a todas las fuerzas políticas en el Congreso a hacer "un último esfuerzo" para sacar adelante el decreto de vivienda, "con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad".

Tras el reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en un piso del madrileño distrito del Retiro con una renta antigua, Sánchez ha recordado que el Gobierno aprobará "un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional", porque el "verdadero patriotismo" pasa por "evitar" situaciones como esta.

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El Gobierno, ha destacado Sánchez, ha hecho "un gran esfuerzo para materializar" este decreto "con diálogo y capacidad de negociación", incorporando propuestas de diferentes formaciones. "Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos un último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad", ha afirmado Sánchez, que ha pedido aparcar "cualquier cálculo político", porque proteger la vivienda de las personas es una "cuestión de humanidad".

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Illa: "No puede haber patriotismo sin humanismo"

También ha intervenido Illa, que ha señalado que la palabra patriotismo suele pronunciarse a menudo pero se practica "poco y mal". Patriotismo, ha advertido, "no es azuzar la confrontación entre territorios", ni "permitir que la codicia deje sin casa" a la gente.

"No puede haber patriotismo sin humanismo", ha recalcado el presidente de la Generalitat, que ha reivindicado un "patriotismo solidario y humanista" ante la "amenaza" de las desigualdades.

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Collboni: "El caso Maricarmen no pasaría en Barcelona"

Por su parte, Collboni ha defendido las regulaciones del mercado de la vivienda, porque "funcionan" para contener los precios y garantizar el derecho de los ciudadanos a "quedarse en su ciudad". El reciente desahucio de Maricarmen "no se podría producir hoy en la ciudad de Barcelona", ha asegurado el alcalde barcelonés.

"Con la regulación del alquiler en nuestra ciudad, habría sido imposible una subida del alquiler como la que se dio en el caso de Maricarmen", ha remarcado.