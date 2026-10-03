Alberto Núñez Feijóo pide elecciones generales y afirma que si sale elegido mejorará la vida de los españoles

Última hora de las protestas por la vivienda| la manifestación en Madrid apuesta por una huelga general que aseguran será "pronto"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la vivienda es el "símbolo del fracaso" del actual Gobierno de Pedro Sánchez que "miente" y "hace negocio con el enfrentamiento" entre los españoles. Así lo ha señalado en su intervención en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

Allí, en un discurso de cerca de media hora, el líder de los 'populares' ha insistido en pedir elecciones generales, asegurando que si sale elegido su "única meta" es mejorar "de forma real" la vida de los españoles, bromeando con que ya ha cumplido los 65 años y "no tiene carrera por construir ni futuro por buscar", sino "devolverle el tiempo perdido" a los ciudadanos en estas dos últimas legislaturas.

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Feijóo ha aprovechado su ponencia para hacer un repaso de la situación actual que vive el país, lamentando la "política pervertida" que "necesita una sociedad enfrentada y paralizada hasta el límite de la crispación".

Yolanda Díaz anima a la población a movilizarse: "Los derechos no caen del cielo"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha animado a la población a movilizarse por sus derechos "porque estos no caen del cielo, hay que pelearlos". Así lo ha hecho saber este sábado en la localidad de Cervantes (Lugo), donde ha participado en un foro sobre economía social y reto demográfico junto al director de cine, Oliver Laxe.

Díaz ha sido contundente con su apoyo a los jóvenes movilizados en distintas plazas del país y ha animado a la población a sumarse a estas iniciativas. "No van a ganar ellos si la gente de bien se moviliza", ha señalado, invitando a la población no solo a salir a la calle sino también a reivindicarse en los centros de enseñanza y en todos los organismos.

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"La democracia no se decide en los despachos, lo decide la gente en la calle, cogiéndola con nuestras manos", ha dicho la responsable de empleo de Sumar, que ha recordado las barreras que ha tenido que salvar para sacar adelante sus proyectos y ha animado a la población a "no rendirse porque es la fuerza que tenemos".

Se ha referido a la votación del viernes en el Congreso pidiendo que "no dejarse avasallar por el resultado". "Ayer bloquearon el Parlamento pero no bloquearon la democracia, ni a los jóvenes, ni a las mujeres, nada de decepciones", ha indicado, repitiendo la necesidad de "movilizarse sin parar porque es una indecencia que estemos en manos de los fondos buitre".

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"Si nos desanimamos, ellos ganan", sentencia Díaz

La ministra ha recordado que el derecho a la vivienda es fundamental y que "si nos desanimamos, ellos ganan" y ha pedido fuerza y "un paso adelante para que el derecho a la vivienda pueda abrirse camino".

Ha culpado de la situación directamente a Abascal, Feijoo y Nogueras, a los que ha acusado de "ser los responsables de cualquier desalojo que se produzca a partir de ahora en España". "No tienen corazón", ha concluido.

Sobre las próximas elecciones nacionales no ha avanzado si el presidente del Gobierno tiene intención de adelantar la convocatoria. "Es algo que es competencia exclusiva suya", ha señalado, pero ha asegurado que lo que tienen que hacer los demás miembros del gobierno es "seguir trabajando por el país, dar un paso adelante y defender el bien común".

Además, ha asegurado que "la izquierda está preparada" para el reto electoral. Ha terminado recordando a la ciudadanía "de izquierdas y progresista" que el pueblo está en marcha. "Así que pongámonos a ello con alegría, con decencia, con la convicción de la razón y transmitiendo que tenemos futuro y que no van a ganar los malos", ha señalado.

"Lo que la mayoría social quiere es que se acabe la especulación", según Irene Montero

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reclamado este sábado un real decreto que baje los precios de los alquileres, expropie viviendas a los fondos buitre y acabe con la especulación como medida más urgente que un adelanto electoral y ha apoyado una huelga general en España.

En unas declaraciones durante la manifestación por la vivienda y "hacia una huelga general" convocada por el Sindicato de Inquilinas en la capital española, Montero ha afirmado que, por encima de una posible convocatoria de elecciones generales, "la respuesta a lo que ha pasado estos días tiene que ser bajar el precio de los alquileres y prohibir la especulación por real decreto", así como expropiar a "los fondos buitre".

"Lo que la mayoría social quiere es que se acabe la especulación" y "lo urgente" es "acabar con el negocio de la vivienda", sostiene Montero, que ha pedido cambiar "un sistema que no funciona" mediante la paralización del país "con una huelga general".

Ahora que ya se sabe que "Junts no es una excusa, que va a votar que no a todo igual", hay que promover un real decreto que baje el precio de los alquileres, que expropie las viviendas a los fondos buitre y que acabe con la "compra especulativa", así como "dar respuesta a la mayoría social", "antes por supuesto que convocar unas elecciones, porque lo urgente es acabar con el negocio de la vivienda", concluye Montero.

En cualquier caso, "cuando el Partido Socialista y Pedro Sánchez decidan convocar, estamos preparadas", proclama. En esa línea, la secretaria política de Podemos ha lamentado que "siempre hay una excusa que hace que al final los especuladores ganen en contra de la mayoría social", pero ha celebrado que "todas las calles del país se están llenando" en las movilizaciones convocadas en 50 ciudades por la crisis de la vivienda este sábado.

"Tenemos una democracia secuestrada en manos de rentistas, de especuladores que quieren hacer negocio antes que proteger la vida y el bienestar de las personas. Y la forma de liberar una democracia y de conseguir cambios es esta, es la movilización, que se pare el país con una huelga general por el derecho a la vivienda", defiende.

Josep Borrell lamenta el 'no' a los decretos

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha lamentado el 'no' del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros pese a su "necesidad evidente".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana. Tras ser preguntado sobre una posible convocatoria de elecciones generales, Borrell ha indicado que él ha venido al evento a hablar sobre la oposición democrática en Bielorrusia, reconociendo que "no es el momento de especular qué va a pasar" en España.

"Todos sabemos lo que pasó ayer. Lamento que esos decretos no hayan salido adelante porque había gran expectación social y su necesidad parece evidente", ha sentenciado.

Salvador Illa destaca que esta situación "cansa a la ciudadanía"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado que aquellos que votaron en contra de los decretos de vivienda en el Congreso este viernes pretendan dar "lecciones" sobre la situación de la vivienda, y ha reiterado su profunda decepción con Junts por no apoyar las medidas, así como con el PP y Vox, aunque, ha apuntado, de estos partidos no esperaba demasiado.

Así lo ha dicho en su intervención en la clausura de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC este sábado, donde se ha dirigido directamente a Junts: "Cómo defiendes Cataluña si no defiendes a su gente, a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, si no proteges a los ciudadanos de un mercado de vivienda que no está funcionando", ha señalado.

El presidente ha asegurado que esta situación cansa a la ciudadanía y ha añadido que, pese a que no es un problema sencillo, sí se han hecho cosas para solucionarlo como lo topes al precio del alquiler, aplicada de "forma pionera" en Cataluña y que, ha recordado, no se aplica allí donde gobierna el PP.

"Se ha hecho una regulación de los alquileres. Se han hecho cosas. Y cuando se quieren hacer más, siempre aparece la coalición Junts-PP-Vox para bloquearlo", ha lamentado. Ha dicho que se puede discutir si lo que se ha hecho es suficiente, y que él está a favor de que se haga más en este ámbito, pero ha expresado que la pregunta es qué hubieran podido hacer con la "colaboración de Junts".

"Algunos preguntan de qué sirven los 19 diputados del PSC en el Congreso de los Diputados. La respuesta es que si hubiéramos tenido 26, estos decretos se hubieran aprobado ayer", ha reivindicado.