Más allá de la política, el dirigente gallego y líder del PP tiene una vida personal que ha procurado mantener alejada de la exposición pública

De su formación universitaria a su sueldo como líder del PP: la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo

Compartir







A escasos días de las elecciones generales que decidirán el futuro de España, los principales candidatos se preparan en el terrero político para intentar asumir o continuar en la presidencia del Gobierno. Vox, PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos vuelven a situarse en el centro de la actualidad nacional, y los ciudadanos españoles, además de querer conocer las propuestas de cada uno de los partidos, también suelen preguntarse cómo son las vidas de sus cabeza de cartel más allá del ámbito profesional.

Uno de los más sonados es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que afronta una nueva cita electoral con el objetivo de llegar a La Moncloa después de haberse quedado a las puertas de conseguirlo en 2023.

PUEDE INTERESARTE Candidatos a las elecciones generales 2026: los líderes de todos los partidos

Más allá de los discursos, los debates parlamentarios y su actividad al frente de la formación, el dirigente gallego tiene una vida personal que ha procurado mantener alejada de la exposición pública.

Aunque en los últimos años ha compartido algunas pinceladas de su intimidad, sobre todo a través de entrevistas en las que ha participado junto a su pareja, el líder popular continúa siendo bastante reservado cuando se trata de hablar de su familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su relación con Eva Cárdenas

En el lado sentimental, Feijóo mantiene una relación con Eva Cárdenas, una reconocida empresaria gallega que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el mundo empresarial y que alcanzó una importante posición dentro de Inditex. Fue directora de Zara Home y también ha trabajado como asesora para otras compañías.

Sus caminos se cruzaron en 2009, durante un vuelo de Madrid a Galicia. En ese momento no volvieron a verse, pero se reencontraron en 2013 durante una visita institucional de Feijóo a las instalaciones de Inditex, año en el que formalmente comenzó su romance.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En febrero de 2017 nació su único hijo juntos, Alberto. Eva Cárdenas aporta además una hija mayor, Gabriela, de su matrimonio anterior.

Tras la salida de Feijóo de la presidencia de la Junta de Galicia para liderar el Partido Popular a nivel nacional, la pareja trasladó su residencia de Moaña, Pontevedra, a Madrid en 2022.

Una de las pocas ocasiones en las que se han dejado conocer juntos fue en septiembre de 2024, cuando protagonizaron una entrevista para 'Vanity Fair' y se sinceraron sobre cómo son en las distancias cortas y contaron detalles de su relación.

"Alberto es una persona muy familiar y cariñosa. Siente debilidad por su hijo. Es de gustos sencillos. No olvida de dónde viene y por eso pone siempre esfuerzo en lo que hace. Es muy exigente consigo mismo y tiene un auténtico sentido del deber. Quizá por eso a veces no desconecta todo lo que debiera. Pero encaja bien la crítica, fuera y dentro de casa. Sabe ponerse en la piel de los demás y creo que esa empatía es imprescindible para su trabajo", contó Cárdenas.

Sin embargo, una de las cuestiones que más curiosidad ha despertado alrededor de la pareja es que, pese a llevar más de una década juntos y tener un hijo en común, nunca han pasado por el altar. Por el momento, no ha trascendido que estén casados.

La paternidad que le llegó a los 55 años

Uno de los capítulos más importantes de su vida personal llegó en febrero de 2017, cuando nació Alberto Santiago, el hijo que tiene en común con Cárdenas.

El propio político ha hablado en alguna ocasión sobre la llegada del pequeño, que el año que viene cumplirá 10 años. "A mí Fraga me dijo: 'Debería usted casarse', pero yo hice algo mucho más importante, que es tener un hijo", confesó en la citada entrevista.

Años atrás, también ha debatido sobre el futuro que le espera a su vástago y los miedos que eso le genera. "Tengo un hijo de 7 años y me inquieta que el mundo en el que va a crecer no esté suficientemente preparado para protegerlo de los muchos riesgos de los menores en internet", indicó en sus redes sociales.

Sus padres

Si alguien ha marcado su manera de entender el mundo y asumir la paternidad han sido sus padres.

Su padre, Saturnino Núñez, se dedicaba al sector de la construcción y trabajaba en obras relacionadas con infraestructuras hidráulicas. Su madre, Sira Feijóo, estaba vinculada al negocio familiar de ultramarinos, una pequeña tienda que había pertenecido antes a la abuela paterna del político, Eladia.

La economía familiar era modesta y las condiciones de vida distaban mucho de las comodidades actuales. El propio Feijóo ha recordado en distintas entrevistas cómo en su casa no tenían lavadora, nevera ni agua corriente. Su hermana Micaela llegó al mundo seis años después que él, completando así la familia.

Su abuela Eladia fue otra de las figuras fundamentales de aquellos primeros años. Pero, sin duda, lo que más le marcó de su infancia fue separarse de sus padres y de su familia a los 10 años para estudiar interno en el colegio Maristas Champagnat, en León.

"Que a un chaval con diez años lo metan en un tren con una maleta que podía llevar con dificultad y lo manden a León sin más, eso te marca", confesó Feijóo a Bertín Osborne en el programa 'Mi Casa es la Tuya, en 2022.

Años después regresó a Galicia y se presentó a las oposiciones de la Xunta de Galicia en 1985, pasando a ser miembro del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta. No fue hasta 2009 cuando asumió el cargo de presidente.

En 2016 le tocó enfrentarse a la muerte de su padre por causas naturales. Una pérdida que se produjo cuando Feijóo ya llevaba años ocupando el cargo de presidente de la Xunta y también escasos meses antes de que él mismo se convirtiera en padre.

Desde entonces, ha mantenido una relación discreta pero cercana con su madre. "Ella siempre ha estado en los momentos clave de las campañas electorales en Galicia, con su hermana, en los mítines centrales o en las jornadas electorales. Es una familia muy unida", explicaron fuentes del Partido Popular a 'El Español' en 2023.

Y es que, pese a llevar décadas dedicado a la política y haber ocupado algunos de los puestos de mayor responsabilidad institucional, Alberto Núñez Feijóo ha procurado separar su vida pública de la privada.