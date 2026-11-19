Más allá de su faceta como presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, hay otro aspecto de su vida que también despierta interés, y ese es el personal

La trayectoria de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa: sus estudios y cuánto cobra como presidente del Gobierno

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Con la cuenta atrás para las elecciones generales, fechadas para el próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de la actualidad. Su trayectoria al frente del Gobierno, sus decisiones y los movimientos de su partido marcan gran parte de la agenda informativa, pero hay otro aspecto de su vida que también despierta interés. El personal.

Más allá de su faceta como presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Sánchez está casado con Begoña Gómez y es padre de dos hijas, Ainhoa y Carlota, además de hijo y hermano dentro de una familia que ha procurado, en la medida de lo posible, mantenerse alejada de la exposición pública.

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Aunque su cargo le ha obligado a estar día tras día bajo los focos, el presidente ha intentado preservar su intimidad y separar sus responsabilidades políticas de su vida familiar y de sus aficiones, una faceta menos conocida del dirigente socialista.

Sus padres y su hermano

Pedro Sánchez pasó gran parte de su infancia y adolescencia en el distrito de Tetuán. Tres años después de su nacimiento, sus padres, Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón, dieron la bienvenida a su hermano pequeño, David.

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Su progenitor, natural de Anchuras, en la provincia de Ciudad Real, es economista y se centró en el ámbito de la gestión cultural. Durante años estuvo al frente de la gerencia del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura. También estuvo vinculado al mundo empresarial.

Aunque siempre ha procurado mantenerse en un segundo plano, sí se conoce que tuvo cierta influencia en las inquietudes políticas de su hijo. De hecho, cuando su hijo manifestó su intención de incorporarse al PSOE, trató de advertirle de las dificultades y los sacrificios que suponía dedicarse a la política.

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Su madre es una de las personas sobre las que el presidente se ha pronunciado en numerosas ocasiones. Trabajó como funcionaria de la Seguridad Social, pero su trayectoria académica y profesional no terminó ahí. Cuando sus hijos ya habían crecido, decidió emprender una nueva etapa y estudiar Derecho. Lo hizo con alrededor de 40 años y llegó a coincidir con Pedro en la universidad.

El hermano del presidente, David Sánchez, es el más conocido de su familia natural a raiz de la investigación en su contra por prevaricación tras su contratación en 2017 en la Diputación de Badajoz y su posterior puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El pasado mes de julio, el también conocido como David Azagra en su ámbito profesional como compositor y director de orquesta fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación especial para empleo público y derecho de sufragio pasivo por este delito. El pasado mes de octubre, su defensa recurrió la sentencia y pidió su absolución.

Begoña Gómez, la mujer con la que comparte su vida desde hace más de dos décadas

Si hay una persona que ha acompañado a Pedro Sánchez durante sus diferentes etapas personales y políticas es Begoña Gómez. Su historia comenzó a principios de los años 2000, cuando ambos coincidieron en una fiesta de cumpleaños organizada por un amigo común en Madrid. No llegaron juntos, sino que acudieron por separado y fueron presentados durante la celebración. Poco después empezaron a salir.

En 2005 nació su primera hija, Ainhoa, y el año 2006 se convirtió en un año muy importante para ambos, ya que celebraron su boda civil en Madrid. La ceremonia estuvo oficiada por Trinidad Jiménez, entonces amiga de la pareja y después ministra de Asuntos Exteriores.

En 2007 llegó Carlota, la segunda hija del matrimonio, con la que completaron la familia.

Desde que Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, Gómez se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y, a la vez, polémicos en el ámbito nacional. Sobre todo porque ella también se encuentra inmersa en una investigación en su contra. En concreto, se le acusa formalmente de dos delitos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En todo momento, el líder del PSOE ha trasladado que ambos casos, el de su hermano y el de su esposa, se tratan de una campaña de desgaste político en su contra.

Pese a los escándalos, Sánchez ha querido transmitir que después de todo, su esposa sigue siendo fundamental en su vida. De hecho, durante un mitin del PSOE en Fuenlabrada celebrado el pasado mes de octubre, le hizo una declaración de amor pública: "Que lo escuchen alto y claro: te quiero". En ese mismo acto, protagonizaron un beso.

Sus dos hijas, el aspecto más protegido de su intimidad

Ainhoa y Carlota son las dos hijas de Pedro Sánchez y, probablemente, las personas a las que más intenta mantener alejadas de la exposición mediática.

Ambas han crecido en Pozuelo de Alarcón, donde la familia ha tenido su residencia habitual, y han acudido a centros educativos públicos y bilingües. Aunque apenas se conocen detalles sobre sus actividades cotidianas, Sánchez sí ha compartido algunas pinceladas sobre ellas en entrevistas.

En una conversación durante 2023 en el pódcast 'La Pija y la Quinqui', el presidente habló de ellas. Sobre la mayor, confesó que tardó en decidir qué quería estudiar en la universidad, y finalmente se decantó por Psicología. "Le costó decidirse y yo le dije 'tampoco pasa nada, porque yo estudié Económicas y Empresariales, y mira dónde he terminado'", explicó en la entrevista. Aunque comenzó los estudios universitarios en Madrid, ha terminado la carrera en un centro privado de Reino Unido.

La misma discreción han seguido con su hija pequeña. En 2025 trascendió que se graduó de Bachillerato en un instituto madrileño y, meses después, se conoció que cursaba un doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés en ESIC University, un centro privado ubicado en Pozuelo de Alarcón.

Ahora, en el pódcast 'Keep It Cutre', ha reconocido que sus hijas siguen la actualidad política y que, de hecho, "están deseando votar" en estas próximas elecciones.

"Les interesa lógicamente, pero, por otro lado, también ven lo que supone en la parte personal. Nosotros estamos viviendo una situación particularmente dolorosa con mi hermano y mi mujer. Pero ellas quieren que ganemos. De hecho, están deseando votar y quieren ir al colegio electoral", ha aseverado.

Sus aficiones fuera de la política

Aunque su agenda institucional ocupa gran parte de su tiempo, Pedro Sánchez también tiene aficiones que le acompañan desde mucho antes de convertirse en presidente del Gobierno.

Una de las más importantes es el baloncesto, un deporte que marcó su adolescencia y que llegó a plantearse como una posible salida profesional. Su vinculación con este deporte no ha desaparecido con el paso del tiempo y es una afición que también comparte con sus hijas.

El ciclismo es otra de sus actividades deportivas habituales. Antes de instalarse en La Moncloa, también era habitual verle salir a correr por la Casa de Campo de Madrid.

En el terreno musical, Sánchez tiene gustos bastante definidos. Es aficionado a la música indie y ha mostrado públicamente su interés por grupos como The Killers y La Habitación Roja, además de artistas como Björk.

Pero, sobre todo, su máxima prioridad es pasar tiempo con su mujer y sus dos hijas, dejando claro que su faceta personal y, por encima de todo, la familiar, es uno de los aspectos más importantes de su vida.