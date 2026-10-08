Este jueves, el Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones que recibirán las distintas formaciones que concurran en las elecciones del próximo 29 de noviembre

El BOE publica el decreto que convoca las elecciones generales para el 29 de noviembre y disuelve Congreso y el Senado

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El adelanto electoral anunciado el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha movilizado a los sectores para desarrollar los procedimientos contemplados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y este jueves, el Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones que recibirán las distintas formaciones que concurran en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Según este nuevo Real Decreto, los partidos políticos recibirán 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado. El Ministerio de Hacienda también ha acordado otorgar a los partidos 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, cuando uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado.

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Gastos electorales: sobres, papeletas y propaganda

Por otro lado, las formaciones obtendrán 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador. En cuanto al límite de los gastos electorales para cualquiera de las Cámaras será el resultado de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido.

Las agrupaciones también recibirán cuantías económicas por los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral.

En este sentido se abonarán 0,26 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado siempre que la candidatura de referencia hubiera logrado constituir Grupo Parlamentario propio en alguna de las Cámaras.

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Esta cantidad subvencionada no estará incluida dentro de los límites de gastos electorales establecidos, siempre y cuando que se haya justificado el envío de los sobres, papeletas y propaganda.