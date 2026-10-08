Junqueras presiona a Rufián aireando un candidato alternativo para el 29N

Frente Amplio: el reto de sumar sin candidato y con Podemos en el alero el 29N

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El futuro de Rufían como candidato de ERC está en el aire. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que quiere ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones generales, pero ha insistido en que quiere ir "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas" porque "esto solos no se gana".

"Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene", ha afirmado en un mensaje en X. Según Rufián, lo está intentando hacer "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas": "Porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final".

"Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre", ha agregado Rufián, que mantiene la incógnita sobre su papel en la candidatura de ERC a las generales.

La sombra de Jordi Albert, cercano a Oriol Junqueras

Rufián ha publicado este mensaje poco después de que se conociera que el portavoz adjunto de ERC en el Parlamento catalán, Jordi Albert, cercano al líder del partido, Oriol Junqueras, se ha postulado para ir en la candidatura por Barcelona en las elecciones generales, aunque no como cabeza de lista, según han afirmado fuentes de la cúpula del partido.

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La dirección de ERC, con Junqueras a la cabeza, sigue apostando por Rufián como número uno de la lista, a pesar del pulso que mantienen con él por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos.

Albert, hombre de confianza del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado a recoger avales para ir en representación de la federación del Baix Llobregat, una de las más grandes del partido, lo que le daría un puesto de salida en la candidatura, ha avanzado El Periódico y han explicado a EFE fuentes del partido.

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Este proceso es paralelo y distinto al de recogida de avales para ser el cabeza de lista de Esquerra para las elecciones generales, que termina en tres días, sin que Rufián, que sigue siendo la apuesta de Junqueras y de la dirección del partido, se haya pronunciado al respecto.

Según fuentes de la cúpula del partido, el movimiento de Albert no es para ocupar el primer puesto de la candidatura, algo que también ha asegurado él mismo en los pasillos del Parlament.

Condiciones para ser candidato

Rufián ha mantenido un pulso con la dirección por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos, en contra de la opinión de la cúpula del partido, y esta semana fuentes de su entorno insistieron en que pondrá "un mínimo de condiciones de trabajo e influencia en la línea estratégica" a su partido para presentarse como candidato.

En medio de esta situación, en los últimos días, los diputados de ERC en el Congreso Pilar Vallugera y Jordi Salvador -que se han mostrado críticos con Rufián- y la senadora Sara Bailac han anunciado que no repetirán en sus cargos.

Las personas que quieran encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales podrán hacerlo por diferentes vías: recoger un 5 % de avales de la militancia (unas 400 firmas), reunir el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional, ha informado el partido en un comunicado. En el caso de representar una federación, como ahora aspira Albert, debe reunir los avales del 3 % de la militancia del ámbito territorial.