Raquel Noya A Coruña, 25 NOV 2026 - 07:30h.

Nicolás Luna Puente reúne en su primer libro juegos, música y poesía para renovar las clases de Educación Física y hacerlas más inclusivas

El docente del CEIP da Ramallosa apuesta por una enseñanza en la que el alumnado aprenda a través del movimiento, la cooperación y la diversión

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Que un niño corra más rápido, salte más alto o marque más goles no debería determinar si es bueno o malo en Educación Física. Tampoco que domine un deporte o tenga más habilidades que sus compañeros. La clave está en conseguir que todos participen, disfruten y encuentren motivos para seguir moviéndose. Esa es la filosofía que defiende Nicolás Luna Puente, profesor del CEIP da Ramallosa, en Teo (A Coruña), que acaba de trasladar su experiencia en las aulas a su primer libro: A viaxe da Educación Física escolar.

La obra, escrita en gallego, propone una manera diferente de entender esta asignatura, alejada de los modelos tradicionales centrados en la competición y los resultados. A través de juegos, deportes alternativos y actividades que combinan movimiento con otras disciplinas, el docente plantea herramientas para que la Educación Física contribuya también al desarrollo personal, emocional y social del alumnado.

El libro ha sido presentado este jueves en A Estrada, localidad natal del profesor, en un acto celebrado en el Recreo Cultural al que acudieron alrededor de 200 personas, entre ellas docentes de distintas especialidades. En declaraciones a Informativos Telecinco, Nicolás asegura que la publicación está teniendo muy buena acogida y destaca la asistencia de profesores de diferentes áreas educativas como algo muy positivo.

Un manual práctico para llevar directamente al aula

La publicación nació hace aproximadamente dos años, durante su etapa de doctorado en la Universidade de Santiago de Compostela. Fueron sus directores de tesis, Joaquín Lago Ballesteros y Pablo García Marín, quienes le animaron a desarrollar un proyecto divulgativo que trasladase la investigación educativa a situaciones reales de clase.

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El resultado es un manual dirigido a profesores de Educación Física, pero también a docentes de otras materias, opositores y orientadores. “Lo calificaría como un manual práctico para profesores de cualquier disciplina e incluso orientadores”, explica Nicolás a Informativos Telecinco.

El libro destaca por su planteamiento visual, con recursos gráficos asociados a cada actividad: “Son juegos que yo aplico en mis clases y que se pueden adaptar a distintos rangos de edad”, señala el docente, que busca facilitar que otros profesionales puedan llevar las propuestas directamente a sus aulas.

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Uno de los motivos que le impulsaron a escribirlo fue precisamente la escasez de publicaciones especializadas en gallego. “Vimos que no había literatura sobre Educación Física en gallego”, explica sobre el origen de un proyecto con el que también pretende ampliar los recursos educativos disponibles en su lengua natal.

El recorrido que propone el libro se divide en seis bloques. Incluye deportes alternativos, juegos modificados, actividades de sensibilización para acercar al alumnado a las dificultades que encuentran las personas con discapacidad, una programación completa para quinto de Primaria y propuestas que mezclan poesía, música y movimiento. También dedica un apartado a la evaluación del aprendizaje.

La competición no puede dejar a nadie fuera

Durante años, las clases de Educación Física estuvieron asociadas a correr, saltar o jugar al fútbol. Una concepción en la que los resultados físicos y las habilidades deportivas tenían un peso determinante. Sin embargo, Nicolás considera que la materia ha evolucionado y que ahora debe servir también para aprender a cooperar, resolver conflictos, controlar las emociones y conocer las propias capacidades.

En ese cambio, los deportes alternativos pueden desempeñar un papel importante porque permiten que todos los niños comiencen desde una situación similar, sin las ventajas que pueden tener quienes practican determinadas disciplinas fuera del colegio.

Pero introducir actividades diferentes no garantiza por sí solo que una clase sea inclusiva. La organización de los grupos, la distribución del espacio y las reglas deben adaptarse para conseguir que todos tengan oportunidades reales de participar.

Por eso, el profesor considera que la evaluación no debe centrarse en quién ejecuta mejor un movimiento o consigue un resultado más destacado. La actitud, el esfuerzo, la implicación y el tiempo que cada alumno permanece en movimiento son factores mucho más importantes.

El objetivo es que ningún niño salga de clase con la sensación de no valer para el deporte, sino con ganas de repetir la experiencia. “Queremos que salgan de la clase con ganas de volver”, apunta Nicolás a Informativos Telecinco.

El movimiento como respuesta al sedentarismo y las pantallas

La propuesta de Nicolás también mira a uno de los grandes desafíos de la infancia: el aumento del sedentarismo y el protagonismo de las pantallas en el tiempo libre.

El docente observa que cada vez resulta más complicado mantener la atención de algunos alumnos, acostumbrados a recibir estímulos constantes. Frente a esa realidad, defiende que no es necesario convertir cada actividad en un espectáculo para captar su interés. El propio juego y el movimiento ofrecen herramientas suficientes para despertar su curiosidad y ayudarles a descubrir otras formas de disfrutar del tiempo libre.

Además de los beneficios físicos, la Educación Física permite trabajar aspectos mentales y emocionales. Una partida obliga a tomar decisiones, negociar, aceptar una derrota, gestionar la frustración y respetar a los compañeros. Son aprendizajes que van mucho más allá de conseguir una buena marca deportiva.

Nicolás insiste en que favorecer el gusto por la actividad física y los hábitos saludables es una responsabilidad fundamental del profesorado. “Tenemos la obligación de fomentar el gusto por la actividad física y los hábitos de vida saludables”, recalca en declaraciones a Informativos Telecinco. Con A viaxe da Educación Física escolar, Nicolás Luna Puente contribuye con su grano de arena a que hacer ejercicio suponga una fuente de diversión y no un sacrificio para el alumnado.