Desde la creación en 1985 de la Brigada “Guzmán el Bueno” X con base en Cerro Muriano, Córdoba han fallecido 17 militares en diferentes accidentes

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La base militar de Cerro Muriano, en Córdoba, se articula en torno a la Brigada “Guzmán el Bueno” X creada en 1985. Sus instalaciones albergan más de 3.000 militares que en estos 41 años de historia han sufrido diversos accidentes que han costado la vida a unos 17 militares. El último de estos trágicos sucesos ha ocurrido este jueves cuando un miembro de la tropa ha fallecido al ser atropellado por un vehículo.

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17 militares muertos en 41 años de historia de la base

El primer caso documentado se remonta al 24 de abril de 1987. El soldado de Infantería Antonio Martín-Palomino falleció al volcar el vehículo que conducía durante unas maniobras en el Campo de Tiro y Maniobras de Chinchilla, en Alicante.

Poco después, el 30 de mayo de 1989, un cabo y cinco soldados del Regimiento de Infantería La Reina número 2 resultaron heridos de gravedad cuando el vehículo blindado BMR en el que viajaban se salió de la calzada y volcó en la cuneta a la altura del kilómetro 396 de la carretera Nacional IV.

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El 15 de junio de 1992 perdió la vida el soldado de Ingenieros José Castro mientras realizaba prácticas con explosivos en el Campo de Tiro de Las Navetas, en Ronda, Málaga.

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Un año más tarde, el 14 de diciembre de 1993, falleció el cabo de Infantería José Adelardo Manzaneque durante unos ejercicios de tiro desarrollados en el Campo de Tiro.

La siguiente tragedia tuvo lugar el 26 de enero de 1996. El teniente Antonio Montalbán murió mientras participaba en unas prácticas con explosivos en el Campo de Tiro y Maniobras de esta base militar..

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El 28 de septiembre de 1998 falleció el sargento José Bernardo Domínguez Toribio en un accidente de tráfico. El camión Pegaso en el que viajaba volcó cuando se dirigía junto a su unidad desde la base de Cerro Muriano hasta el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, para participar en los ejercicios tácticos ODIN-98.

Un año después, el 14 de octubre de 1999, murieron el alférez de Infantería Alberto García Baigorri y el soldado José Manuel Arquinbau al volcar el vehículo que conducían durante unos ejercicios tácticos en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.

Uno de los accidentes más graves relacionados con personal de la brigada se produjo el 9 de agosto de 2001. Los sargentos primeros Juan Cepedello Pineda y Enrique de la Rosa Gálvez fallecieron al volcar el BMR en el que viajaban en la carretera N-432, entre Espiel y Córdoba. Ambos participaban en un curso de actualización para conductores de este tipo de vehículos blindados cuando el vehículo se salió de la vía y volcó.

Más recientemente, el 21 de diciembre de 2023, la base de Cerro Muriano fue escenario de uno de los episodios más trágicos de su historia reciente. El cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico fallecieron ahogados durante unas maniobras acuáticas. Otros dos militares tuvieron que ser atendidos tras el ejercicio. El suceso generó una profunda conmoción en el Ejército de Tierra y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Aumento de los accidentes en la base de Cerro Muriano

Los datos estadísticos del Ministerio de Defensa reflejan un notable incremento de la siniestralidad militar en la provincia de Córdoba durante los últimos años. Según la información recopilada por Cordópolis, Córdoba pasó de registrar únicamente tres accidentes militares en 2022 a contabilizar 55 en 2023, lo que la convirtió en la séptima provincia española con más siniestros de este tipo y la primera de Andalucía.

A nivel nacional, durante 2023 se registraron 1.343 accidentes de carácter militar que afectaron a 1.354 personas. De ellos, 676 tuvieron lugar durante actividades de instrucción deportiva. Ese mismo año se contabilizaron cinco fallecimientos en las Fuerzas Armadas: los dos registrados en Cerro Muriano durante las maniobras acuáticas, dos más por accidentes con vehículos terrestres y otro relacionado con armas o explosivos.

En Córdoba, de los 55 accidentes registrados en 2023, un total de 31 se produjeron durante actividades de instrucción deportiva, tres durante labores de mantenimiento y 19 fueron clasificados por Defensa como “otro tipo de accidentes”. La comparación con ejercicios anteriores muestra un aumento especialmente acusado: en 2022 se registraron únicamente tres accidentes, mientras que en 2020 y 2021 la cifra fue de 39 en ambos años, de los cuales 22 correspondieron a actividades de instrucción deportiva.