En los últimos tres años se han invertido 70 millones de euros en la regeneración de las playas, pero el problema se repite una y otra vez.

La gestión de la DANA Adam demuestra que algo hemos aprendido: "Las alertas funcionaron y todos estábamos avisados"

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La playa de Tavernes puede parecer que se ha recuperado de la Dana Adam pero dista de hacerlo. Solo hay 20 metros de arena entre el mar y los edificios que intentaron protegerse con sacos de la última dana aunque los balcones fueron arrasados por la fuerza del mar. Pero la realidad es que la cantidad y la altura de la tierra de la playa es mínima. En cuanto vuelva a haber otro temporal, las consecuencias volverán a ser complicadas.

En los últimos tres años se han invertido 70 millones de euros en la regeneración de las playas, pero el problema se repite una y otra vez y ayuntamientos y vecinos buscan soluciones permanentes.

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Cuando se cumple una semana de la Dana Adam que descargó 700 litros por metro cuadrado en Oliva, todavía vemos sus efectos. Aún se producen desprendimientos en una de las carreteras que conducen al cementerio, donde el muro de piedra se ha venido abajo y los operarios retiran las rocas para evitar accidentes. Uno de los trabajadores del cementerio muestra hasta dónde llegó el agua. Increíble. "!Se taponaron todos los desagües".

Todos han trabajado sin descanso para retirar el barrizal que cubria los nichos más bajos, algunos ha sufrido daños pero se afanan para poder honrar a los difuntos el 1 de noviembre. "Para ese día todo tiene que quedar perfecto".

Las acequias próximas a la playa siguen abarrotadas de cañas el Arenal no se encuentra en mejores condiciones. "No se reconoce".

La playa de Oliva se encuentra irreconocible para quienes la conocen porque en la arena puede uno encontrar de todo. "Está muy mal, la verdad", dicen los que la visitan. La costa todavía tardará en recuperar su aspecto.

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El Gobierno aprobará este martes la declaración de zona catastrófica por la dana Adam

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los municipios afectados por la dana Adam, el paso que habilita la llegada de las ayudas de los diferentes ministerios.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la playa de Oliva (Valencia) tras su visita junto a la titular de Ciencia, Diana Morant, y los propietarios del camping Kiko Park, afectado por las inundaciones de la semana pasada.

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Previamente, ambos ministros se han reunido con empresarios de la comarca de La Safor para conocer sus demandas de primera mano ante el impacto económico de las inundaciones, entre los que estaba el dueño del camping y presidente de la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana, José Frasquet, quien han pedido especialmente agilidad en las ayudas.

Cuerpo también ha informado de que el Consorcio de Compensación de Seguros va a redoblar su plantilla en los próximos días con 150 peritos adicionales y que, hasta este domingo, había recibido 13.000 solicitudes por la dana Adam, de los que la mitad son de Oliva, lo que "da una idea de la concentración del impacto en este municipio.

La ayuda del Gobierno llega "mañana mismo aprobando la zona gravemente afectada en todos aquellos municipios que han sufrido el impacto de la dana", según el vicepresidente económico, quien ha subrayado que, además de que el Consorcio comenzará a proceder al desembolso de las indemnizaciones a los ciudadanos afectados, "se apoyará a los ayuntamientos para empezar la limpieza y desescombro necesarios".

Ha indicado que el miércoles estará en la zona el ministro de Hacienda, Arcadi España, que se reunirá con los ayuntamientos "para habilitar ese elemento de flexibilidad que sea necesario" para, con apoyo del Estado, "ser capaces de ayudar y de colaborar todo lo posible para que esta situación se resuelva" cuanto antes.

Respecto a las cuantías de las ayudas, ha explicado que ahora se está realizando un "análisis de valoración de la afectación para ver hasta qué punto hay industria afectada, hasta qué punto estamos hablando de pequeño comercio o bien la actuación está más centrada en viviendas".

"Por supuesto hay que ver el efecto de las ayudas para los propietarios de las viviendas, porque al final es un impacto también en el día a día que tenemos que conseguir resolver lo antes posible, y luego veremos la afectación a nivel industrial. No es lo mismo la zona industrial más cercana a la playa que la que podemos tener en los grandes polígonos de la zona afectada por la dana en 2024", ha agregado.

Sobre si hay previsión de plazos para el pago de las ayudas, ha detallado que "cada ayuda va por su canal distinto" y tratarán de "agilizar al máximo los trámites y permitir, por ejemplo en algunos ayuntamientos, oficinas para que los ciudadanos afectados puedan ir no solo a recabar información sobre las ayudas a las que tienen derecho, sino también a agilizar la tramitación de esas ayudas".

"Si mañana aprobamos esa declaración, en los próximos días querríamos cuanto antes llevar ya las ayudas específicas de los distintos ministerios. Estamos hablando de algunas ayudas, por ejemplo, también para los agricultores", ha apuntado.

Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros "sigue su camino y esperemos también que cuanto antes se puedan realizar esos peritajes y puedan empezar a llegar también esas indemnizaciones", según Cuerpo.