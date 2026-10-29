El alcalde de Urda relata la angustia de las familias tras el accidente al no saber de sus seres queridos

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| El Gobierno actualiza a 69 los fallecidos: "Trabajamos día y noche para esclarecer esta tragedia"

Compartir







UrdaLa localidad toledana de Urda ha sido el escenario de la actualidad en España en las últimas horas. A las 08:54 horas de este pasado miércoles, un AVE colisionaba con un Iryo causando una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de nuestro país. Hasta el momento, se han contabilizado 69 muertos, varios desaparecidos y cientos de heridos, 18 de ellos en estado crítico.

Las autoridades, cuerpos de seguridad del Estado y servicios de Emergencias se desplegaban hasta la zona para continuar con los trabajos de rescate que, los propios pasajeros de los trenes y los propios vecinos de Urda iniciaban. Durante toda la jornada, Policías, agentes de Protección Civil, Guardias Civiles, sanitarios y Bomberos han estado trabajando entre los amasijos de hierro para rescatar a los heridos y fallecidos.

PUEDE INTERESARTE Los pasos de los trabajos de Emergencia ante un accidente como Urda o Adamuz

Sin embargo, los primeros en llegar a la zona fueron los propios vecinos de Urda que se han volcado con las víctimas, con sus familiares y con todos los trabajadores de Emergencia que se han desplegado a la zona. Una localidad de poco más de 2.000 vecinos que ha quedado marcada en la memoria de España por esta tragedia y que, en el último año, ha sido sacudida por otras catástrofes como incendios o inundaciones.

PUEDE INTERESARTE El análisis del accidente de trenes de Urda

Las 'catástrofes' que ha sufrido Urda en los últimos meses

Fue el pasado 19 de octubre cuando Urda sufría graves inundaciones por la borrasca Adam. "Empecé a preocuparme porque cada vez llovía más intensamente y cada vez teníamos más inundaciones en las calles", manifestaba el alcalde de la localidad, Manuel Galán, el pasado 19 de octubre mientras evaluaba los daños ocasionados por el agua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La mayor parte de los daños se concentraba en instalaciones municipales, tales como un gimnasio, un pabellón deportivo, dos pistas de pádel y un campo de fútbol, que están llenos de barro y en un estado "inservible". "Ahora mismo lo estamos limpiando para ver en qué condiciones se queda después", añadía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También apuntaba que había sufrido daños un muro de contención entre el parque municipal y el río Amarguillo que, como consecuencia de las lluvias cayó en el cauce del mismo.

Además de las últimas inundaciones, el municipio también ha sido víctima de los graves incendios forestales de los últimos meses. El pasado 6 de julio de 2026, Urda fue una de las zonas afectadas por las llamas que asolaban parte del territorio español. La proximidad del humo a la residencia de mayores Veracruz obligó a adoptar medidas de protección y a confinar preventivamente el centro.

La solidaridad de los vecinos

La tragedia ferroviaria, los incendios y las inundaciones dejan daños diferentes, pero comparten la solidaridad del pueblo de Urda que, una vez más, ha demostrado su calidad humana y es que numerosos vecinos de la localidad toledana acudían a los aledaños del accidente para prestar ayuda, movilizándose en varios vehículos particulares para poder evacuar a los heridos que han salido por su propio pie.

Manuel Galán, alcalde de Urda, Galán ha destacado la respuesta solidaria de los vecinos de Urda, que se volcaron en la atención a las personas afectadas por el accidente. El alcalde ha puesto en valor la disposición de los habitantes del municipio para acompañar a los viajeros y a sus familiares durante las horas posteriores al siniestro, cuando muchos de ellos atravesaban momentos de especial sufrimiento.

En este sentido, ha reflexionado sobre la necesidad de que la empatía y la solidaridad demostradas durante una tragedia de estas características no se limiten a situaciones excepcionales, sino que también formen parte de la convivencia cotidiana.

Por otro lado, Galán ha indicado que a primera hora de este jueves todavía no disponía de nuevos datos sobre las víctimas y que esperaba recibir información actualizada durante la reunión del centro de mando. Tampoco ha podido confirmar si entre los afectados se encontraban vecinos de localidades próximas.

Otro ejemplo de solidaridad es el de los vecinos de Los Yébenes que ponían en marcha una recogida solidaria entre los establecimientos de la zona. Los comerciantes convocaban una recogida urgente de agua y comida que no necesite calentarse para llevarla a la gente que se encontraba en las inmediaciones de los trenes siniestrados.