Celia Molina 29 OCT 2026 - 11:05h.

El conocido como "arquitecto de los famosos" viajaba en uno de los trenes accidentados de Urda, donde han muerto 69 personas

El arquitecto Joaquín Torres, roto al hablar de lo que ha vivido en uno de los trenes: "Ha muerto una mujer en mis brazos"

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Mientras las familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario registrado el pasado miércoles 29 de octubre en Urda, Toledo, siguen esperando alguna noticia de su paradero, los supervivientes intentan recuperarse de las secuelas, físicas y psicológicas, que les ha dejado el terrible siniestro.

A las 9.00 horas de la mañana, trascendió la noticia del choque de los dos trenes que, con una diferencia de seis minutos, se dirigían a la estación de Santa Justa, Sevilla. Ambos se habían detenido tras la caída del sistema LZB a la altura de Urda pero, según revelan los audios con el controlador de Atocha, el operario le indicó a la maquinista del AVE - hasta dos veces - que reanudara su marcha a velocidad normal, invistiendo al Iryo por detrás a los pocos minutos.

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Uno de los pasajeros que salieron con vida fue Joaquín Torres, conocido como "el arquitecto de los famosos", por haber diseñado varias de sus casas y mansiones. En estado de shock, pero ileso, Joaquín atendió a los medios de comunicación al pie de las vías, asegurando que estaba en el baño cuando sintió el golpe:

Joaquín estaba en el baño cuando se produjo el choque

"Estoy en shock, prefiero no pensar mucho en lo que hemos vivido. Muy desconcertado, preguntándome cómo puede haber pasado lo que ha pasado. Nos hemos salvado de milagro, yo iba en el vagón 5 pero ya el vagón 6 estaba completamente destrozado y el 7 ya ni te cuento. Hubo un impacto que se me hizo eterno, pero tuve la fortuna de poder agarrarme", explicó. También relató cómo se quedó encerrado en el baño y cómo una señora acabó muriendo en sus brazos.

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"Debo guardar reposo y tomar distancia de las imágenes"

A pesar de que su intención era seguir atendiendo a los medios de comunicación para aportar algo de información a tan trágica noticia, Joaquín ha dicho en sus redes sociales que, por salud mental, el médico le ha recomendado apartarse del foco mediático:

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"Como muchos ya sabéis, he sufrido el terrible accidente de tren. La experiencia ha sido mucho más traumática de lo que jamás habría podido imaginar. Quiero agradecer profundamente el interés y la preocupación de los medios de comunicación, algunos de los cuales he podido atender. Sin embargo, por recomendación médica, debo guardar reposo y tomar distancia de las imágenes y de todo lo vivido. Aunque me había comprometido a atenderos, en mi estado actual me resulta totalmente imposible seguir atendiendo a los medios. Os ruego que entendáis mi postura y me deis el tiempo y el espacio que necesito para recuperarme", ha comunicado en un storie.

"Desde aquí, quiero trasladar mi más sentido pésame a todos los familiares de las personas que han perdido la vida en este accidente. Hoy, más que nunca, me siento parte de ellas. Es terriblemente injusto que unos hayamos podido seguir aquí y otros no. Mis pensamientos estarán siempre con quienes hayan perdido la vida y con todas las personas que, a consecuencias de las graves lesiones sufridas, tendrán que afrontar un dolor y unas consecuencias que marcarán sus vidas para siempre", ha concluido el arquitecto.