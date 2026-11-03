Adriana Pérez 03 NOV 2026 - 16:03h.

En la segunda tasación de la joyas, los joyeros de la firma Yanes, identificaron una marca del orfebre que las elaboró

Una segunda tasación valora en un millón de euros las joyas de Zapatero incautadas

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue quién es el autor del punzón que figura en las joyas de más valor que le fueron incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Colaboración de Interpol y Europol

En una providencia recogida por Europa Press, el instructor del 'caso Plus Ultra' explica que la Policía "deberá solicitar" la colaboración de Interpol y Europol si lo considera necesario, todo ello con el objetivo de esclarecer quién se encargó de realizar el punzonado de las piezas.

El magistrado da este paso después de recibir el segundo informe pericial de las joyas intervenidas al expresidente socialista elaborado por la joyería Yanes, que valoró en 1,02 millones de euros las piezas y apuntó como hipótesis "muy probable" que fueran de origen asiático.

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En concreto, el informe de Yanes señaló que "la valoración identificativa" de las joyas "aporta un elemento importante, que es un punzonado muy específico presente en todas las piezas".

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"Si bien en él se refleja la ley del metal como 18K, aporta además una letra T (de especial diseño) incluidos en un rectángulo con los extremos redondeados, imagen que, con una investigación exhaustiva a nivel internacional, podría conducir al fabricante de origen", explicó.

El magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

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El juez también imputó al expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras la incautación de las joyas de su despacho, que en una tasación preliminar arrojaron un valor de 1,3 millones de euros.

Zapatero atribuyó el origen de estas joyas a un regalo del rey de Arabia Saudí tras una visita oficial a España en junio de 2007. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apunta que el expresidente pudo haber cometido un presunto delito de malversación al quedarse este regalo y no entregarlo a Patrimonio del Estado.