El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechaza la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por la defensa de Zapatero

El juez pide a Patrimonio que le informe sobre los obsequios a la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la comisión rogatoria a Arabia Saudí, que solicitó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas, localizadas en su despacho el pasado 19 de mayo en el curso de la investigación el caso Plus Ultra. Zapatero intentaba acreditar que las joyas le fueron regaladas por el entonces monarca saudí, pero el magistrado considera que esta comisión "carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia".

Calama, en su auto, apunta que la comisión rogatoria "carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia", y recuerda que Zapatero dispone de "medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma".

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Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que las joyas le fueron entregadas por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando era presidente del Gobierno.

Por ello, Calama considera que esta comisión rogatoria "no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva", sino a "construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado".

El juez también hace referencia al Código de Buen Gobierno aprobado durante la presidencia de Zapatero, en el que se establece que los obsequios de especial significación deben incorporarse al patrimonio público, y añade que este hecho prueba que el expresidente tenía "pleno conocimiento" del régimen aplicable a estos bienes, por lo que su explicación "no resulta coherente".

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Para Calama, que estas piezas de joyería no estuvieran dentro de sus estuches ni contasen con certificados de autenticidad "difícilmente se compadece con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público".

Decidirá en otro auto sobre la petición de Fiscalía

El juez , en su escrito, también precisa que resolverá en otro auto sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el viernes planteó investigar a Zapatero también por un delito de malversación al haber recibido estas joyas y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado.

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"El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia", expuso el viernes la fiscal María Elena Lorente.

La fiscal considera que, "de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido" por el expresidente, y que éste no habría prescrito.