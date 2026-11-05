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En la última semana han sido detenidas un total de 18 personas, 13 de ellas menores, vinculadas al grupo 'Blocus'

Balance de detenidos de Blocus
En la última semana han sido detenidas un total de 18 personas, 13 de ellas menores, vinculadas al grupo 'Blocus'. Europa Press
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18 detenciones, entre ellas 13 menores de edad, en siete ciudades de España. Es el balance de las Fuerzas de Seguridad contra Blocus.

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La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Palma a lo largo de la última semana por su presunta vinculación con la red 'Blocus', desde la que se promovían y coordinaban disturbios y saqueos orientados a "sembrar el caos", fundamentalmente de cara a la pasada noche de 'Halloween'. A los cuatro de Palma, hay que sumar otros cuatro en Málaga, tres en València, tres en Barcelona, dos en Lleida, una en Bilbao y una en Sevilla, según ha informado Policía Nacional en un comunicado.

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Entre los arrestados figuran 16 varones y dos mujeres. "Se les presume su participación en un delito de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado", detalla el comunicado. Entre ellos figuran diversos perfiles con distintos grados de implicación en la planificación, coordinación, dirección y difusión de las convocatorias.

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Los integrantes del entramado se valían de redes sociales y canales de comunicación digitales para fijar objetivos, señalar lugares de actuación e incitar al uso de armas. En dichos foros se llegaron a difundir directrices detalladas para confeccionar artefactos incendiarios caseros, como cócteles molotov.

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Asimismo, Policía Nacional ha recordado que la investigación continúa abierta y que mantiene activo el rastreo digital, por lo que no se descartan nuevos arrestos.

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El origen de este operativo se sitúa en los altercados registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre, tras los cuales los investigadores detectaron la rápida propagación de la amenaza hacia urbes como Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao o Mallorca.

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El balance de detenidos por actividades relacionadas con 'Blocus' asciende a 18 en siete ciudades, cuatro en Palma.jpg. telecinco.es

"Distintas ciudades del país quedaron blindadas durante esa noche, generando una gran sensación de inseguridad en la ciudadanía y generando un grave perjuicio económico a los establecimientos comerciales", apunta el comunicado.

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