Virginia Mayoral 05 NOV 2026 - 16:08h.

La trama de comisiones vinculada a contratos del ministerio de Transportes alcanzaría un volumen de hasta 530 millones de euros

La 39 reuniones de Santos Cerdán y Leire Díez, según la UCO, que sus protagonistas reducen a solo 2

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La investigación judicial sobre las adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes apunta a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como presunto cerebro de una trama de comisiones vinculada a contratos que, según las pesquisas, alcanzarían un volumen de hasta 530 millones de euros.

Fondos destinados al PSOE

Esta línea de investigación, que se instruye en la Audiencia Nacional en piezas separadas y bajo secreto, trata de determinar si la estructura que presuntamente operó en la contratación de mascarillas durante la pandemia fue utilizada también para la adjudicación de obras públicas.

Los investigadores analizan el papel de grandes constructoras, empresas públicas y sociedades instrumentales como Servinabar, vinculada a Cerdán. La hipótesis que maneja la Guardia Civil es que determinadas empresas habrían abonado mordidas para acceder a contratos públicos, supuestamente mediante intermediarios como Víctor de Aldama o a través de sociedades interpuestas.

Entre los indicios que sustentan esta línea de investigación figuran las conversaciones grabadas entre Koldo García y Santos Cerdán. En una de ellas, García afirma: «Yo me quedé con 30.000 que era de indemnización por parte de la bajera, que son 570. Esos son mis cuentas. Yo no sé si son los...».

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Además de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, los investigadores tratan de esclarecer si una parte de los fondos obtenidos pudo destinarse a la financiación del PSOE.

Hace un mes, la Fiscalía Anticorrupción aseguró apreciar indicios de criminalidad en los hechos investigados. No obstante, decidió aplazar cualquier decisión sobre una posible imputación del partido hasta que Santos Cerdán preste declaración.

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Esta rama del caso se deriva de una investigación más amplia iniciada tras la detención de Koldo García por parte de la Guardia Civil en febrero de 2024. Las pesquisas comenzaron centrándose en la compra de mascarillas durante la pandemia, una causa que terminó en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del exministro José Luis Ábalos y que constituye, hasta ahora, la parte más avanzada del procedimiento.