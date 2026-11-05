Los estudios de Ada Colau y su trayectoria antes de llegar a la política: su formación y cuánto cobra

Estudió Filosofía en la Universitat de Barcelona, y dejó la carrera a falta de 30 créditos

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“Me costaba llegar a fin de mes”. La confesión la hizo Ada Colau a finales de septiembre, en una entrevista en televisión, al explicar por qué había dejado el piso de alquiler en el que vivía desde hacía más de quince años para compartir vivienda con un familiar. Tres años después de dejar la alcaldía de Barcelona y uno después de abandonar el Ayuntamiento, la activista que saltó a la fama frenando desahucios encabeza ahora la candidatura del Frente Amplio a las elecciones generales del 29N.

Su recorrido es atípico entre los líderes políticos nacionales, ya que no pasó por las juventudes de ningún partido ni terminó una carrera universitaria, y llegó a la política desde los movimientos sociales.

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Una carrera de Filosofía por terminar

Ada Colau Ballano nació en Barcelona el 3 de marzo de 1974. Estudió el bachillerato en la Acadèmia Febrer e hizo el curso preuniversitario de Humanidades en la Acadèmia Santa Anna. En 1992 empezó la licenciatura de Filosofía en la Universitat de Barcelona. En cinco cursos, hasta 1997, aprobó unos 252 de los 300 créditos de la carrera. Dejó dos asignaturas para el curso 1998-1999 y volvió a matricularse en 2004 en una sola, Filosofía Política II. Desde entonces no ha vuelto a las aulas, y le faltan 30 créditos para licenciarse. Durante la carrera pasó una temporada en Milán con una beca Erasmus, donde aprendió italiano.

Comunicación, traducción y vivienda

Antes de dedicarse a la política, Colau encadenó trabajos temporales mientras participaba en causas sociales. Colaboró como voluntaria con Amnistía Internacional y con Amics de la Gent Gran. En torno al cambio de siglo trabajó con contratos en el sector de la comunicación, en asesoría, producción de televisión y traducción e interpretación del italiano. En 2007 entró en el Observatori DESC, una organización dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales, como técnica de cooperación y responsable del área de vivienda y derecho a la ciudad.

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Esa especialización marcaría su carrera. Formó parte de los fundadores del Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística y del colectivo V de Vivienda, donde conoció a su pareja durante años, Adrià Alemany, padre de sus dos hijos, Luca y Gael.

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La cara visible de los desahucios

El 22 de febrero de 2009, en plena crisis hipotecaria, Colau participó en la fundación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona y se convirtió en su principal impulsora y portavoz. En febrero de 2013 compareció como experta en la Comisión de Economía del Congreso para defender la posición de la plataforma. Aquel año entregó en la Cámara 1,4 millones de firmas en apoyo de una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago, cuando se necesitaban medio millón. La PAH acabó retirándola al considerar que la ley aprobada por el PP no recogía sus tres reivindicaciones mínimas. El 7 de mayo de 2014 dejó la portavocía.

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Ocho años al frente de Barcelona

Un mes después, en junio de 2014, presentó Guanyem Barcelona junto a Joan Subirats y Jaume Asens. El proyecto se convirtió en Barcelona en Comú, que en las municipales del 24 de mayo de 2015 obtuvo el 25,2 % de los votos y 11 concejales. El 13 de junio de 2015 fue investida alcaldesa, la primera mujer en el cargo después de 118 hombres. Fue reelegida el 15 de junio de 2019. En las municipales de 2023, Barcelona en Comú quedó en tercera posición, con 9 concejales, por detrás de Xavier Trias (11) y Jaume Collboni (10). El 17 de junio de ese año, sus votos y los del PP hicieron alcalde al socialista.

Colau siguió como concejal en la oposición hasta el 25 de octubre de 2024, cuando dejó el Ayuntamiento y la coordinación de Catalunya en Comú. Desde entonces preside, junto a Joan Subirats, Sentit Comú, la fundación de los comunes. En 2025 se embarcó en la Global Sumud Flotilla, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Cuánto cobra y cuánto cobró

El sueldo oficial de la alcaldía de Barcelona era de 100.000 euros brutos al año, unos 7.142,86 euros al mes. Pero Colau no se lo quedaba entero. El código ético de su partido fijaba un “sueldo máximo de 2.200 euros netos mensuales”, y Barcelona en Comú decidió donar una parte de sus sueldos a proyectos sociales. Colau renunció también a las dietas del Área Metropolitana. Según sus propias cuentas, renunció a unos 300.000 euros en sus primeros cinco años de mandato. En 2019, el partido aprobó un plus mensual de 900 euros, el llamado “complemento por responsabilidad de gobierno y cuidados”, que ella siguió cobrando cuando pasó a la oposición.

Desde que dejó el Ayuntamiento, Colau no ocupa ningún cargo público ni tiene un sueldo público. No ha trascendido si la presidencia de la fundación está remunerada, ni cuánto. En la entrevista de septiembre reconoció que “con un único sueldo no podía” seguir pagando el alquiler. Si resulta elegida diputada el 29N, cobrará la asignación de todos los parlamentarios, fijada para 2026 en 3.366,99 euros brutos al mes, más la indemnización que corresponda a su circunscripción.