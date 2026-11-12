Uno de ellos, el llamado 'Decreto Maricarmen', saldrá adelante con el apoyo de los socios y también el PNV

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Los dos decretos de vivienda, que llevaron al adelanto electoral y a la huelga general de este miércoles l 11N vuelven al Congreso. Con toda probabilidad se aprobará uno, el llamado 'Maricarmen' que tumbaron Junts, PP, Vox y UPN a principios de octubre. Esta disposición ya está en vigor, pero deberá convalidarse este jueves para mantener su vigencia.

El ministerio de Consumo calcula en 4.341 euros el ahorro mediano por hogar con la prórroga de los alquileres durante los dos años, una medida que podrá afectar a 1.895.676 contratos y beneficiar a cerca de cinco millones de personas.

La Diputación permanente del Congreso tiene previsto la convalidación de los dos decretos el día siguiente de la huelga general y en víspera del inicio oficial de la campaña electora el decreto ley sobre vivienda cuya derogación en el pleno, el pasado 2 de octubre, llevó a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

Uno de ellos, el llamado Decreto Maricarmen, saldrá adelante con el apoyo de los socios y también el PNV. Este el que incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler. El segundo, que con toda probabilidad decaerá contempla la realización de los contratos de alquiler de forma indefinida, como existe en otras ciudades europeas. De este se han descolgado los nacionalistas vascos.

Con la huelga general por la vivienda y los salarios de telón de fondo y la convalidación este jueves del decreto Maricarmen, el Gobierno quiere situar la agenda social como eje de la campaña electoral.

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El ahorro para los alquileres

La iniciativa está incluida en el Real Decreto-ley con medidas de vivienda que se someterá este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso y establece la prórroga obligatoria de los contratos que venzan antes de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2028.

Según los datos del Ministerio de Consumo, la prórroga permitirá mantener los contratos "en las mismas condiciones". El departamento calcula que el ahorro mediano por hogar en el conjunto de los dos años alcanzará los 4.341 euros.

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Para estimar el número de personas beneficiadas, el Ministerio toma como referencia los datos del INE, que sitúan en 2,59 el número medio de personas por hogar que vive de alquiler a precio de mercado. De esta forma, estima que los contratos prorrogables podrán beneficiar a unos 4,9 millones de personas.

Diferencias por comunidades autonómas

El impacto económico de este ahorro varía en función del territorio. La Comunidad de Madrid registra un ahorro mediano de 9.152 euros por hogar, mientras que en Baleares alcanza los 10.090 euros. En Andalucía, la cifra oscila entre los 2.044 euros de Córdoba y los 10.625 euros de Málaga.

En la Comunidad Valenciana, el ahorro se sitúa entre los 3.890 euros de Castellón y los 8.436 euros de Valencia. En Canarias, oscila entre los 4.128 euros de Las Palmas y los 7.596 euros de Santa Cruz de Tenerife.

En Galicia varía entre los 1.760 euros de A Coruña y los 3.455 euros de Lugo; en Aragón, entre los 1.811 euros de Huesca y los 4.110 euros de Zaragoza; y en Castilla-La Mancha, entre los 2.987 euros de Albacete y los 6.220 euros de Guadalajara.

En Castilla y León, el ahorro mediano oscila entre los 2.551 euros de Palencia y los 6.257 euros de Segovia, mientras que en Extremadura se sitúa entre los 2.479 euros de Badajoz y los 3.464 euros de Cáceres.