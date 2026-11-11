Los manifestantes reclaman que el alto coste de la vida tiene consecuencias en la calidad de la educación

Máxima tensión en Gran Vía, ya despejada, con cargas y dos detenciones para evitar su corte: ¡Vamos a ocupar toda la ciudad!

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Durante las primeras horas de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre en uno de los piquetes de Alicante se ha detenido a una persona. Después de que los manifestantes cortasen la carretera en dirección a la ciudad, los antidisturbios han cargado contra los participantes del bloqueo y una persona ha sido detenida. Tras conocerse esa detención, se ha llevado a cabo una concentración frente a la comisaría de Isabel la Católica y unas horas después, el detenido ha sido liberado.

En Madrid, bajo la lluvia, los manifestantes se han unido para criticar que las universidades públicas llevan demasiado tiempo haciendo aguas: "Infraestructuras que fallan, techos que se caen, hay incluso facultades que no tienen dinero para imprimir los exámenes".

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La universidad pública, dicen, empieza a tambalearse y los manifestantes no solo reivindican mejoras a corto plazo sino que también muestran preocupación por el futuro de la educación universitaria: "Se está quedando sin futuro una universidad que hemos conocidos todos y que garantizaba un ascensor social para el futuro de la ciudadanía".

Por otra parte, más allá de las puertas de las facultades, muchos critican que el alto coste de la vida tiene graves repercusiones en el acceso a la educación: "Mucha gente no se puede permitir irse de casa para estudiar porque las casas están demasiado caras. Sin casas y sin una ley de vivienda digna tampoco hay una ley de educación pública y de calidad digna".

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Asimismo, investigadores y personal no docente también reclaman una mejora de las condiciones laborales: "Soy personal no docente y con mi sueldo es imposible independizarme". Otra manifestante señala que "no hay dinero para pagar a los profesores y no hay dinero para la investigación".

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Manifestaciones en todo el país

En Alicante, Zaragoza y Mallorca las mismas reivindicaciones atraviesan las calles de las ciudades: "Queremos que haya alquileres indefinidos y bajada en los precios del alquiler". Las demandas por las mejoras en las principales ciudades del país son muestra del mismo hartazgo: "Sin una educación pública, libre y de calidad no vamos a llegar a nada".

Muchas personas defienden que, más allá de reclamar una mejora de las condiciones de vida a corto plazo, también lo hacen por el futuro de los más jóvenes: "Creo que ahora nos toca a nosotros. Por nuestra generación y por las que vienen".

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En Mallorca, los docentes han puesto el foco en que no basta con tener derecho a estudiar si no pueden permitírselo: "Si no podemos garantizar que nuestros alumnos y nuestros docentes tengan acceso a una vivienda digna y asequible, nos afecta a todos los niveles".