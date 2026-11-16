Pedro Sánchez ha defendido la política migratoria de su Gobierno en directo desde el plató de Informativos Telecinco

Pedro Sánchez, en 'Informativos Telecinco': "Son cinco millones de trabajadores los que se van a ver beneficiados de aumentar la capacidad salarial"

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Además del tema de la vivienda, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato de a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por el Partido Socialista, ha tratado el tema de la política migratoria en directo desde el plató de Informativos Telecinco en la entrevista con Carlos Franganillo.

Además de la crisis de Ceuta, Pedro Sánchez ha recordado que cuando llegó al Gobierno por primera vez "sufrió una crisis muy semejante", pero a la sensación de inestabilidad y de incertidumbre por parte de muchos ciudadanos, en especial de la ceutí, explica que "los datos, los agregados, nos indican que ha bajado la llegada de migración irregular en torno a un 38% en la costa atlántica".

Pese a que siguen llegando cayucos a las Islas Canarias con cientos de inmigrantes provocando que el Gobierno haya tenido que reabrir el campamento de Las Canteras en Tenerife para poder abordar las derivaciones de personas, dice que la inmigración "ha caído en más de un 70%".

Otras crisis migratorias

Esta caída se debe, según el presidente del Gobierno, a "una política pública detrás del gobierno de España basada en cooperar con los países de tránsito y de origen, por ejemplo, Senegal, como es el caso". En la entrevista, ha confesado que este lunes ha tenido la oportunidad de "hablar con el presidente de Senegal".

Otro de los objetivos de esas políticas a las que se refiere es "luchar contra las mafias, también desplegando unidades de la Guardia Civil, como estamos, por ejemplo, haciendo desde hace muchos años en Senegal o también en Mauritania". Pero el objetivo primordial es "impulsar la migración legal porque la necesitamos", asegura.

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Sobre la migración legal

En relación con cómo podría ayudar la inmigración legal al desarrollo del país, argumenta que "necesitamos migrantes para poder construir esas viviendas", para lo que explica que ya hay proyectos como los programas "con Senegal tenemos de migración circular, como tenemos también con Marruecos".

Además, Pedro Sánchez ha asegurado que la gente desconoce "que el grueso de la migración que tenemos en nuestro país no es africana, es latinoamericana". Aún así, ha querido reivindicar que lo que "tenemos que hacer es reforzar el control de nuestras fronteras", pero asegura que el Gobierno ya lo ha hecho.

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De nuevo, no ha dudado en lanzar un dardo a su oposición, refiriéndose a su política migratoria como "populismo barato, tanto del Partido Popular como de Vox, de decir: 'mande usted a la Armada'. Primero, no saben que la ley del mar exige que cuando haya cayucos o haya personas en el mar, lo que se tiene que hacer es recoger", defiende.