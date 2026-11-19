La UE reclama a España intercambio de información de los mercados de criptoactivos

El Gobierno tiene dos meses para responder a Bruselas o ser juzgado ante el TJUE

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La Comisión Europea ha dado dos meses a España para que transponga a su legislación las últimas directivas sobre intercambio de información fiscal de las inversiones en criptoactivos. Por este incumplimiento ha abierto un nuevo expediente a nuestro país al no haber implementado varias disposiciones del reglamento sobre estos mercado (MICA).

En el primer caso, el Ejecutivo comunitario envió un dictamen motivado a España dentro del procedimiento de infracción que abrió al país en enero pasado por no haber implementado las últimas enmiendas a la directiva de cooperación administrativa (DAC8).

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Si las autoridades españolas en dos meses no responde o la respuesta no satisface a Bruselas, esta podría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La UE reclama a España intercambio de información de criptoactivos

En concreto, las enmiendas permiten el intercambio de información sobre las inversiones en criptoactivos entre las autoridades tributarias de los países de la UE y mejoran los intercambios en relación a las cuentas financieras, según explicó la Comisión Europea en un comunicado.

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"La naturaleza inherentemente transfronteriza de los criptoactivos requiere una sólida cooperación administrativa en la UE para garantizar una evaluación y recaudación efectiva de impuestos sobre los ingresos y ganancias de capital relacionados", ha subrayado la institución.

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Nuevo expediente a España por no incorporar por el reglamento MICA

Por otro lado, España tampoco ha incorporado en su legislación nacional medidas para cumplir con varios de los artículos del Reglamento sobre mercados de criptoactivos (MICA, por sus siglas en inglés), pese a que el plazo para ello terminó el 30 de junio de 2025, al tiempo que no ha aplicado las enmiendas a las normas sobre requisitos de capital que introdujo esa normativa.

Por ello, la Comisión Europea inició este jueves un procedimiento de infracción contra el país, que ahora cuenta con dos meses para responder y abordar los problemas identificados.

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Las enmiendas en cuestión añaden a la lista de actividades que deben ser objeto de reconocimiento mutuo entre países la emisión de dinero electrónico, de tokens referenciados a activos y de servicios de criptoactivos.

El reglamento MICA, adoptado en 2024, creó el primer marco armonizado en la Unión Europea para regular el mercado de emisores y proveedores de criptoactivos, en particular, aquellos que no estaban ya cubiertos por otras reglas comunitarias.

La normativa "apoya la innovación y proporciona un tratamiento proporcionado" a las firmas de criptoactivos que quieren expandir su negocio a otros países, "al tiempo que mantiene la protección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera", señaló la Comisión.