Aunque sus nombres no suelen ocupar titulares, forman parte de ese reducido círculo de personas que conocen de primera mano las prioridades de ambos políticos

El cara a cara, completo y en vídeo, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes del 29N

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El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado este pasado jueves, 19 de noviembre, en plena campaña de las elecciones generales del 29-N, no solo ha puesto el foco en los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno. Detrás de sus intervenciones, sus argumentos y su estrategia diseñada para uno de los encuentros más importantes de la campaña también han tenido un papel clave dos de sus colaboradores de máxima confianza. Diego Rubio, por parte del presidente del Gobierno, y Marta Varela, en el equipo del líder del Partido Popular. Ambos son sus respectivos asesores.

Aunque sus nombres no suelen ocupar titulares, ambos forman parte de ese reducido círculo de personas que conocen de primera mano las prioridades de sus jefes, participan en la preparación de sus actos y contribuyen a definir los mensajes que después llegan a la ciudadanía.

De hecho, los dos tuvieron un papel clave durante el encuentro televisivo. Rubio y Varela fueron los elegidos para acompañar a los candidatos durante las pausas del cara a cara, convirtiéndose en sus principales interlocutores y apoyos.

Sobre Diego Rubio

Nacido en Cáceres en 1986, Rubio es un perfil poco habitual dentro de los equipos de confianza de los principales dirigentes políticos.

Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Académica.

Después amplió su formación en instituciones de prestigio internacional, entre ellas la École Normale Supérieure y la Universidad de la Sorbona, en Francia, además de realizar una estancia en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Su formación culminó con un doctorado en la Universidad de Oxford.

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Antes de incorporarse al núcleo de colaboradores de Pedro Sánchez, desarrolló gran parte de su trayectoria en el ámbito universitario. Trabajó como investigador y docente en Oxford y fue profesor en IE University, donde impulsó el Center for the Governance of Change, un centro dedicado al estudio de los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos y sus consecuencias para las instituciones.

Su experiencia también se extendió al ámbito internacional, con colaboraciones con organismos como Naciones Unidas y la Comisión Europea.

Su llegada al Gobierno se produjo en 2020, cuando Pedro Sánchez lo incorporó a La Moncloa para ponerse al frente de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País. Desde esa responsabilidad participó en el análisis de los retos a los que tendría que enfrentarse España a medio y largo plazo.

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Después, entre 2023 y 2024, asumió la Secretaría General de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica. Sin embargo, el salto más importante dentro de la estructura de confianza del presidente llegó en septiembre de 2024. Fue entonces cuando sustituyó a Óscar López como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de que este último abandonase el puesto para incorporarse al Ejecutivo como ministro.

Desde esa posición, Rubio se ha convertido en uno de los principales colaboradores del jefe del Ejecutivo. Entre sus responsabilidades se encuentran la coordinación del trabajo del gabinete presidencial y el asesoramiento estratégico al presidente, además de participar en la preparación de discursos, mensajes y líneas de actuación política.

Sobre Marta Varela

Al otro lado del tablero político se encuentra Marta Varela, una de las personas más cercanas a Alberto Núñez Feijóo y una figura clave en el funcionamiento de su equipo.

Su trayectoria profesional está vinculada a la del dirigente gallego, al que acompaña desde su etapa al frente de la Xunta y con quien dio después el salto a la política nacional.

Nacida en A Coruña, en 1983, Varela estudió Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de incorporarse a la Administración autonómica gallega, trabajó en medios de comunicación como la cadena COPE y Europa Press.

Su entrada en la Xunta de Galicia se produjo en 2009. Allí comenzó una etapa profesional que terminaría estrechando su relación con Feijóo.

En 2013 pasó a desempeñar responsabilidades en el área de prensa de la Presidencia autonómica y, entre 2013 y 2020, ejerció como jefa de prensa del presidente gallego. Después asumió la dirección de su gabinete.

Cuando Feijóo decidió abandonar la política gallega para ponerse al frente del Partido Popular nacional en 2022, Varela también se trasladó a Madrid. Desde entonces dirige el Gabinete de la Presidencia del PP y continúa siendo una de las personas de referencia del líder popular.

Varela participa también en la preparación de discursos, propuestas políticas y documentos internos que sirven de apoyo a la dirección popular.

Pese a esa influencia, mantiene un perfil público muy discreto y apenas concede entrevistas.