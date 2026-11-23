Llevaban 90 años esperando este momento para dar una sepultura digna a sus familiares

Comienza la exhumación de una fosa con cinco víctimas del franquismo en Villoslada, La Rioja

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Han pasado 90 años desde que Cristino Gómez Chávez, su cuñado Florentín Vera García y Ceferino Ortiz Vasco, fueran víctimas de la represión franquista Valverde de Llerena, en Badajoz. Sus familiares van a poder enterrar a sus seres queridos como merecen, después de que localizaran, identificaran y exhumaran sus cuerpos que estaban en fosas comunes.

El nieto de Cristino Gómez, asesinado con 24 años, habla de su abuelo y enseña su foto. "Éste era mi abuelo. Su familia ha pasado 90 años intentando darle una sepultura digna. Siempre ha habido un vacío en la familia" ha asegurado. "Ninguna bandera justifica un asesinato".

Como parte de la historia familiar, este hombre recuerda que su padre "nació después del asesinato de su padre y no lo pudo conocer. Él vivió sin su padre, nosotros sin mi abuelo y la verdad es que siempre ha habido un vacío, un hueco en la familia", ha relatado ante nuestra cámara.

Sus restos se han recuperado de una de las fosas comunes localizadas en este cementerio de Valverde de Llerena, en Badajoz, donde desde hace años se realizan excavaciones para identificar los cuerpos en el marco de las actuaciones de memoria histórica.

Junto a él, también se ha identificado a Ceferino Gómez y a Florentín Vera. La nieta de este último Francisca recuerda que hablar de su abuelo "era un tema tabú", aunque sí sabía que lo mataron el 4 de octubre. Ese día entró en la casa la Guardia Civil. "Hacían lo que querían, era así", ha contado.

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El miedo hacía que se silenciaran muchas de sus historias, pero estas familias este domingo al recuperar sus restos, han podido cerrar un capítulo. Las excavaciones siguen: todavía quedan otros 27 cuerpos bajo estos nichos, explica Juan Grillo, Presidente de la Asociación de Víctimas del franquismo.

Localizados 12 cadáveres con violencia post mortem

Estos tres son los únicos que hasta ahora, tras las pruebas de ADN a sus familiares, han podido ser identificados en las dos fosas que se sabe hubo en el cementerio de Valverde de Llerena, pero "no se van a recuperar los que están debajo de los nichos", los que construyeron en los años 70 "para que no se descubriera" lo que habían hecho.

Sus familias comparten hoy un deseo común y es darle sepultura. Han lamentado que se haya dejado pasar todo este tiempo para hacer algo que consideran indispensable porque "es uno de los episodios más duros de nuestra historia no se vuelva a repetir".

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El historiador Rosario Calero ha reivindicado el trabajo que se está haciendo para exhumar e identificar las víctimas de la represión franquista: "No podemos vivir con ciudadanos enterrados como animales".

Las excavaciones arqueológicas realizadas durante el 2025 y la última en mayo de este año han permitido localizar 12 cadáveres con pruebas de violencia post mortem, pero solo se han podido identificar estos tres cuerpos.