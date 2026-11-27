Claudia Barraso 27 NOV 2026 - 00:11h.

Pedro Sánchez ha pedido el voto ciudadano por el Partido Socialista para "cuatro años más de conquistas sociales"

Pedro Sánchez, cierra el debate con su minuto de oro: "No les hagas ni caso, vete a votar con toda tu alma"

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Para finalizar el debate entre los principales candidatos a las elecciones del próximo 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado su discurso final dirigiéndose a la población como hizo en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

En el minuto de oro que tuvo el candidato del Partido Socialista, su estrategia fue animar a la población a acudir a las urnas para decidir el futuro del país y que el “avance” se mantuviese en el tiempo. Una de las frases que más se ha escuchado tanto en algunos mítines del presidente y por parte de algunos de sus socios es que los ciudadanos votasen “con toda su alma”, apelando al sentimiento estrella de su estrategia electoral: el amor.

El cierre de campaña electoral, tras15 días en los que los candidatos han recorrido España pidiendo apoyo a sus respectivos proyectos políticos, se produce un día después de este debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión que pasa a ser parte de la historia de estas elecciones generales del 2026.

Sánchez pide el voto del ciudadano

Como en su anterior debate, ha comenzado haciendo una alusión a los partidos de derechas y esta vez ha nombrado directamente a los líderes de la oposición afirmando que "tienen al gran capital de su lado y controlan muchos medios de comunicación", tal y como dijo en el cara a cara.

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"Tienen mucho poder, pero no lo tienen todo porque durante unas horas el próximo domingo, y esa es la magia de la democracia, tú vas a tener mucho más poder que Abascal y que Feijóo juntos", ha dicho mirando a cámara y dirigiéndose directamente al ciudadano.

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Igual que en su primer discurso en el cara a cara, ha pedido al ciudadano que "use ese poder, que lo uses para que nadie decida por ti, que lo uses para que España continúe progresando cuatro años más, que lo uses para que no gane la involución el próximo domingo". En su primer discurso también apostó por el progreso y por utilizar la palabra involución.

"Que tengamos cuatro años más de avances en conquistas sociales", así se ha referido a las medidas que ha adoptado su Gobierno durante los últimos ocho años. "Y para que todo eso ocurra, el próximo domingo hay que llenar las urnas de voto al Partido Socialista, así que ni un paso atrás, todo al rojo. Hay que votar por un futuro mejor. Vota Partido Socialista". Con estas palabras, Pedro Sánchez cierra el que ha sido un debate muy marcado por las tensiones y por los continuos reproches.