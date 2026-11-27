Alberto Rosa 27 NOV 2026 - 00:20h.

En su último minuto, Feijóo ha afirmado que el PSOE ha estado toda la campaña metiendo miedo por la llegada del PP con el objetivo de que los ciudadanos olviden sus "mentiras"

Santiago Abascal pide el voto por la "prioridad nacional" y para que "España reconquiste su futuro"

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El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este jueves el debate electoral a cuatro llamando a los ciudadanos a votar "con memoria" de lo que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez y ha prometido que él gobernará con "decencia y gestión".

En su último minuto, Feijóo ha afirmado que el PSOE ha estado toda la campaña metiendo miedo por la llegada del PP con el objetivo de que los ciudadanos olviden sus "mentiras", "traguen sus corrupciones" y renuncien a que España funcione mejor para que Sánchez no salga de la Moncloa.

Eso, ha añadido, "no es un programa de gobierno", sino que es "un chantaje". "Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria y les prometo que no les voy a fallar", ha agregado el líder popular, quien ha presumido de que siempre que ha gobernado al final de la legislatura le han votado más.

El cambio que "necesita España"

El candidato popular ha añadido que él no viene a "garantizar milagros" pero que garantiza "decencia y gestión". "El domingo voten con memoria y voten esperanza, porque el cambio es necesario para todos", ha añadido.

Ya en el encuentro con Pedro Sánchez del pasado jueves 19 de noviembre, el líder del PP reivindicó el cambio que "necesita España". "Yo no soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo. Pero tampoco robo, ni miento, ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país. Yo creo en la política como servicio. Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis. España necesita un cambio", remarcó

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El debate a cuatro ha estado dividido en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior. Cada candidato ha tenido cinco minutos para exponer sus posiciones.

Para el minuto de oro, Pedro Sánchez ha sido el primero en abrir la ronda, seguido de Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, que ha sido el que ha cerrado.