El debate a cuatro arrancará a las 22:00, tendrá una duración de dos horas y estará dividido en cinco bloques: vivienda, economía, servicios públicos, corrupción y migración

Programas electorales del 29N: las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar/Frente Amplio y Podemos

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MadridLa actualidad política centra hoy su expectación en el debate a cuatro que van a mantener los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno de España: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal. Empezará a las 22:00 horas de este jueves 26 de noviembre, pero en Mediaset la cita se podrá seguir desde mucho antes, desde las 20:00 horas, con un especial en Cuatro, y desde las 21:00 en Telecinco, con todas las claves del encuentro, que marca la recta final de la campaña por las elecciones generales del 29N.

El debate tendrá una duración de dos horas y estará dividido en cinco bloques: vivienda, economía, servicios públicos, corrupción y migración. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos de duración; cinco para cada candidato.

Las claves del debate a cuatro de las elecciones generales del 29N

El debate empezará con una primera ronda de intervenciones que abrirá Ada Colau y finalizará con el habitual minuto de oro, que cerrará Alberto Núñez Feijóo. El orden de intervenciones se ha decidido por sorteo.

En la Academia de la Televisión ya está todo preparado. Primero abordarán el bloque de vivienda, y después le seguirán fiscalidad y economía; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y calidad democrática; y migración y política exterior.

Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau se situarán, por este orden de izquierda a derecha, tras sendos atriles, y la candidata del Frente Amplio será la primera en tomar la palabra en el debate, en el que no podrán hacer uso de dispositivo electrónicos.

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Además de abordar los cinco bloques citados, habrá una intervención inicial de un minuto y medio por parte de cada uno, y el denominado 'minuto de oro' final. La presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, será la moderadora.

Todo el foco político, centrado en el debate

Para la cita, los distintos candidatos han despejado o reducido sus agendas y han preparado a conciencia con sus equipos respectivos los contenidos y formas de actuar.

Según fuentes de Moncloa citadas por EFE, Pedro Sánchez prevé mantener el mismo tono contenido que en su cara a cara con Feijóo, sin caer en responder a provocaciones y contrastando modelos, ya que consideran que fue valorado por los ciudadanos y eso se ha traducido en un aumento de las expectativas de voto del PSOE.

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Por su parte, el presidente del PP afronta el debate con tranquilidad y dispuesto a ganar el "derbi de las izquierdas", explican fuentes de su partido, que señalan que no saldrá a empatar, sino a convencer, y hará un examen crítico y exigente de la gestión de Sánchez.

Por otro lado, Santiago Abascal no ha protagonizado ningún acto de partido desde el lunes para prepararse y está centrado junto a sus más directos colaboradores en diseñar su estrategia, mientras Ada Colau, según fuentes de Frente Amplio, igualmente se está preparando "a conciencia", y pretende confrontar con el líder del PP y "desmentirle con datos".

En ese sentido, entre los asuntos que se prevé que sean objeto de confrontación estarán los pactos a los que, según las encuestas, habrá que llegar tras las elecciones para la formación de Gobierno.

Sobre ello, mientras PP y Vox claman por poner fin a la coalición progresista que ha encabezado Pedro Sánchez, los socialistas y el Frente Amplio alertan del riesgo de involución que supondría un Ejecutivo con Feijóo y Abascal como coaligados.

La primera veza en que coinciden los cuatro: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal

La ocasión, además, supone la primera en la que estos cuatro representantes de las principales formaciones políticas coinciden en un debate, y será el primero también desde noviembre de 2019 en el que no haya alguna ausencia.

En esa ocasión, y ante los comicios del 10 de noviembre, participaron en un debate similar los candidatos de cinco partidos o coaliciones: Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Abascal (Vox). En las siguientes elecciones, las del 23 de julio de 2023, hubo un debate a cuatro del que se ausentó Feijóo y solo participaron Sánchez, Yolanda Díaz (Sumar) y Abascal.