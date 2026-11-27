José Rocamora 27 NOV 2026 - 16:38h.

PSOE y Frente Amplio mantienen la esperanza de una remontada el 29N, mientras que PP y VOX confían en lograr una mayoría de gobierno

El debate completo a cuatro: Ada Colau y Pedro Sánchez unen fuerzas contra Núñez Feijóo y Santiago Abascal

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La campaña electoral llega este viernes a su final tras varias semanas marcadas por la tensión política, los debates televisados y la disputa por el voto indeciso. El arranque estuvo condicionado por el accidente de Urda y por el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate en el que llamó la atención la actitud del candidato socialista. La recta final ha estado protagonizada por el debate a cuatro celebrado este jueves, con un bloque de izquierdas centrado en confrontar con el líder del PP y un Santiago Abascal que mantuvo un discurso dirigido principalmente a su electorado.

Los populares vuelven a verse como la fuerza vencedora

Los principales candidatos afrontan la jornada electoral con optimismo y reforzados por la convicción de haber salido victoriosos de ese último debate. En el PSOE confían en una remontada que les permita mejorar las expectativas de las encuestas y alcanzar una posición favorable para formar gobierno.

En el PP también predomina la confianza. Los populares vuelven a verse como la fuerza vencedora de las elecciones, al igual que ocurrió el 23J, aunque en los últimos días Alberto Núñez Feijóo ha insistido en pedir movilización a sus votantes para evitar cualquier exceso de confianza que pueda volver a dejarles a las puertas de La Moncloa.

Entre sus posibles socios, Vox afronta la cita con las urnas convencido de que puede mejorar significativamente sus resultados y duplicar los 33 escaños obtenidos en las anteriores elecciones generales. Por su parte, Frente Amplio considera que su actuación en el debate de este jueves puede darle impulso en las últimas horas de campaña y ayudarle a frenar la fuga de votos hacia el PSOE.