Alberto Núñez Feijóo se mostró satisfecho ante sus seguidores y acusó al PSOE de intentar manipular sus palabras con Ada Colau

El debate completo a cuatro: Ada Colau y Pedro Sánchez unen fuerzas contra Núñez Feijóo y Santiago Abascal

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La polémica protagonizada por el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, al decirle "calladita" a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro continuó este viernes con un intercambio de reproches entre los partidos. Mientras el PSOE y el Gobierno insistieron en calificar sus palabras de machistas, dirigentes populares como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salieron en defensa del líder del PP y acusaron a Colau de intentar victimizarse.

Feijóo acusa a la izquierda de "manipular" el resultado del debate

Tras el debate, Feijóo se mostró satisfecho ante sus seguidores y acusó al PSOE de intentar manipular sus palabras. "Tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular", afirmó. El líder del PP defendió además el sentido de su expresión hacia Colau y aseguró que hacía referencia al silencio de la izquierda ante los casos de corrupción que afectan al PSOE. "Reitero que han estado calladitos y calladitas durante estos 7 largos años", insistió.

Desde el PP, sus dirigentes han respaldado esta interpretación. La número dos de la candidatura por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, sostuvo que ese era el único significado de las palabras pronunciadas por Feijóo. En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a Colau de intentar victimizarse y afirmó que había permanecido "calladita durante todos estos años mientras arruinaba ella misma a Barcelona".

En el PSOE, por el contrario, sus dirigentes mantienen que la expresión utilizada por Feijóo tiene un carácter machista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó otra de las polémicas declaraciones del líder popular sobre el feminismo y señaló que "ser feminista no es criarse con mujeres, como dijo él. Ser feminista es no decir a las mujeres, quédate calladita, como dijo ayer en el debate".

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El Ejecutivo también reforzó ese mensaje. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, preguntó: "Todas las mujeres que nos estén escuchando, cuando les han dicho, calladita, tú calladita, ¿cómo se han sentido? Pues eso es machismo lacerante".

Las formaciones del bloque de izquierdas se sumaron a las críticas. El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, aseguró que "hace falta no conocer a Ada Colau para pensar que se va a quedar calladita". Un argumento compartido por la candidata de Podemos, Irene Montero, que afirmó: "No, calladitas no estamos más guapas".

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Otro de los momentos destacados del debate fue el compromiso expresado por Feijóo de dimitir si pierde las elecciones. Durante el cara a cara planteó a Pedro Sánchez si él asumiría el mismo compromiso en caso de derrota.

La propuesta fue recogida este viernes por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien afirmó que "Feijóo ha dicho que si pierde se va, ¿no? Pues una excelente oportunidad".

También respondió Sánchez en una entrevista radiofónica, donde aseguró que "no concibo el que vayamos a perder". El presidente defendió además su confianza en lograr una mayoría sin depender de Junts, e incluso más amplia que la obtenida en 2023.