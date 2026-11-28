Los nombres de estos 163.355 españoles que no pueden votar el domingo están incluidos en el listado que el Gobierno facilitó al Supremo

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Los 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del Tribunal Supremo (TS), podrán entregar sus papeletas si votan presencialmente en las elecciones del domingo y los sobres electorales que hayan enviado desde fuera o dentro de España llegarán a las mesas electorales, pero no se meterán en las urnas, no se contarán y quedarán apartados.

El pasado mes de septiembre, el Supremo, a instancias de Vox y Iustitia Europa, resolvió suspender de manera cautelar el derecho a voto de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que fueron nacionalizadas por esa vía y que no puedan acreditar que son descendientes de exiliados.

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Hasta que el Supremo se pronuncie

La suspensión estará vigente hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto y se pronuncie sobre la instrucción del Ministerio de Justicia que estableció cómo debía aplicarse la citada disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

La controversia reside en que, mientras en la norma se contempla la nacionalización de descendientes de españoles que tuvieron que dejar España por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, la instrucción ampliaría el alcance de la ley al presumir "la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

Los nombres de estos 163.355 españoles que no pueden votar el domingo están incluidos en el listado que el Gobierno facilitó al Supremo. Por contra, hay otras 901 personas que se beneficiaron de esa medida que votarán con normalidad tras haber acreditado que descienden de exiliados.

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Lista de afectados

Según ha dictaminado la Junta Electoral Central (JEC), las mesas electorales a las que estén adscritos electores afectados por esta suspensión cautelar del derecho a voto, contarán el domingo con un listado de sus nombres.

Si se recibe algún voto de estas personas, los miembros de la mesa deberán hacer una marca en la lista que señale su nombre, e informar al elector, si ha acudido presencialmente, a votar de que tiene suspendido ese derecho cautelarmente.

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También se informará a los electores que adjunten una certificación consular --para acreditar su vinculación con el exilio-- emitida con anterioridad al día de la votación y, en estos casos, junto a la marca de su nombre se pondrá la palabra "certificación".