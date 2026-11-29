Alberto Rosa 29 NOV 2026 - 18:30h.

La Comunidad Foral de Navarra elige a un total de cinco diputados para el Congreso y a cuatro senadores

Elecciones generales 2026, en directo

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Los ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra han sido llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. La jornada electoral reúne a las principales fuerzas políticas con representación en Navarra, además de otras formaciones que concurren en estos comicios.

La Comunidad Foral de Navarra elige a un total de cinco diputados para el Congreso y a cuatro senadores. La jornada electoral viene precedida por una campaña marcada por el debate sobre la vivienda, la inmigración, las infraestructuras ferroviarias o el modelo territorial.

Los candidatos en Navarra para las elecciones generales del 29N

Las elecciones del 29N cuentan con candidaturas de 12 formaciones políticas al Congreso de los Diputados. Entre las principales listas figuran EH Bildu, con Eneka Maiz Ulair como cabeza de lista; Partido Socialista Obrero Español, con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, como cabeza lista o Unión del Pueblo Navarro (UPN) en coalición con el Partido Popular (PP), con Leticia San Martín Rodríguez y Sergio Sallas como primeros nombres de la lista.

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También se presentan a estos comicios Geroa Bai, con Pablo Azcona Molinet al frente; Vox, con María Perpetuo Socorro Sada Ballesteros; Podemos, con Virginia Alonso Aparicio; Frente Amplio-Fronte Zabala, con Javier Ibáñez Orayen; o PACMA, con Manuel Piñar Bautista como líder de la lista.

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Así fueron los resultados en los comicios de 2023 en Navarra

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en Navarra, con 92.798 votos, equivalentes al 27,4% de los sufragios a candidaturas. La formación socialista consiguió dos de los cinco escaños que corresponden a la Comunidad Foral en el Congreso.

EH Bildu fue la segunda fuerza más votada, con 58.686 electores, equivalentes al 17,3% de los votantes, y obtuvo un diputado. El Partido Popular también obtuvo representación con, 56.483 votos y el 18,7% de los electores, que le otorgaron un escaño.

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El último escaño de Navarra fue para Unión del Pueblo Navarro (UPN), que para estas elecciones de 2026 va en coalición con el PP. En 2023, UPN obtuvo 51.764 votos, el 15,% de los sufragios a candidaturas. Otros partidos que se presentaron a las elecciones, pero no obtuvieron representación en Navarra ese año fueron Sumar, con 43.564 votos; Vox, con 19.213; Geroa Bai, con 9.839; PACMA, con 1.489; PUM+J, 971 y Frente Obrero, con 667 votantes.

Navarra, cinco escaños en juego y el peso de las fuerzas autonómicas

Navarra vuelve a ser uno de los territorios a seguir durante la noche electoral del 29N. La Comunidad Foral de Navarra elige cinco diputados al Congreso de los Diputados, los mismos que en las elecciones generales de 2023. Cada escaño tendrá un papel en el reparto de fuerzas de la Cámara Baja.

El resultado permitirá medir el respaldo de los principales partidos estatales y de las formaciones de ámbito navarro, como UPN, EH Bildu y Geroa Bai. La distribución de estos cinco representantes servirá para conocer cómo evoluciona el equilibrio político en la comunidad y qué peso tendrán sus distintas fuerzas en la nueva legislatura.