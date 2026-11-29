Redacción Galicia Pontevedra, 29 NOV 2026 - 17:03h.

Comprar gambas, cigalas y otros mariscos a finales de noviembre puede suponer un ahorro de hasta 20 euros por kilo frente a las compras de última hora

No todas las piezas se congelan igual: algunos crustáceos deben guardarse crudos y otros necesitan cocerse previamente para conservar su sabor y textura

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Esperar a las últimas semanas de diciembre puede salir caro si queremos llevar a nuestra mesa los mejores productos del mar. La subida de la demanda dispara los precios de gambas, cigalas, vieiras y otros productos habituales en las mesas navideñas, por lo que adelantar la compra y conservarlos correctamente permite aliviar el gasto sin renunciar a un buen menú.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la cuenta atrás para las comidas y cenas familiares ya ha comenzado y muchos hogares tienen una estrategia para evitar uno de los gastos más importantes de estas fechas: comprar el marisco con antelación y guardarlo en el congelador. La diferencia de precio entre adquirirlo a finales de noviembre o hacerlo en vísperas de Nochebuena puede alcanzar los 20 euros por kilo en algunas variedades, según explica el Diario de Pontevedra en su sección Galicia Gastronómica.

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El motivo está en la concentración de las compras durante las últimas semanas del año. Cuando aumenta la demanda, los precios se encarecen y algunas piezas pueden llegar a costar hasta tres veces más que semanas antes. Por eso, noviembre se convierte en un momento interesante para organizar la compra navideña, especialmente si se tiene espacio en el congelador.

Pero no basta con comprar antes. Cada tipo de marisco necesita una preparación diferente para conservar su sabor y textura. Gambas, cigalas, centollos, vieiras o pulpo no deben tratarse de la misma manera.

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Qué mariscos conviene comprar ya y congelar en casa

Una de las claves para no estropear el producto es distinguir entre los mariscos que deben congelarse crudos y aquellos que necesitan pasar antes por la cazuela.

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Gambas, langostinos, gambones, carabineros y cigalas pueden guardarse directamente en el congelador sin cocinar. Es preferible mantenerlos con su caparazón, ya que actúa como una protección natural frente al frío y ayuda a evitar que la carne se reseque, reza la cabecera.

En el caso de las cigalas hay una particularidad: si se congelan crudas, la cabeza puede adquirir un tono más oscuro al descongelarlas. Es un cambio estético que no significa que hayan perdido calidad. Para evitarlo, se pueden cocer antes de congelarlas.

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Con los crustáceos de mayor tamaño, como centollas, nécoras, bueyes de mar y bogavantes, la recomendación es diferente: lo más adecuado es cocerlos previamente en agua con sal, utilizando entre 60 y 70 gramos por litro, y enfriarlos rápidamente en agua con hielo.

Una vez fríos, hay que secarlos y envolverlos en un paño limpio ligeramente humedecido con el agua de cocción. Después se introducen en una bolsa hermética. El envasado al vacío es otra alternativa para mejorar su conservación.

Vieiras, almejas y pulpo: los cuidados especiales

Los bivalvos, como las almejas, los berberechos y las vieiras, también pueden congelarse, aunque deben estar frescos, limpios y con la concha cerrada. Se guardan en bolsas herméticas y pueden conservarse hasta tres meses.

Para consumirlos, lo recomendable es pasarlos del congelador a la nevera y cocinarlos una vez descongelados. Si se opta por mantenerlos vivos en lugar de congelarlos, deben permanecer en un paño húmedo dentro de la nevera y no superar las 24 horas de conservación.

El pulpo tiene una ventaja añadida: congelarlo crudo durante dos o tres días antes de cocinarlo ayuda a conseguir una carne más tierna. El frío rompe parte de las fibras musculares y permite prescindir del tradicional golpeado para ablandarlo.

También se puede congelar una vez cocido, con un periodo de conservación de hasta tres meses. Por su parte, el calamar y la sepia admiten la congelación en crudo durante un máximo de seis meses, aunque este proceso no mejora su textura.

Los errores que pueden arruinar el marisco en el congelador

Comprar con semanas de antelación no sirve de mucho si después no se conserva correctamente. Para evitar que el frío perjudique el producto, hay varias precauciones que conviene tener en cuenta.

No lavar el marisco crudo antes de congelarlo. Si tiene restos de arena o algas, es mejor retirarlos con un paño.

antes de congelarlo. Si tiene restos de arena o algas, es mejor retirarlos con un paño. Utilizar bolsas específicas para congelación o recipientes herméticos. Los envases demasiado finos permiten la entrada de aire y favorecen la aparición de quemaduras por frío.

para congelación o recipientes herméticos. Los envases demasiado finos permiten la entrada de aire y favorecen la aparición de quemaduras por frío. Sacar todo el aire posible de las bolsas antes de cerrarlas.

de las bolsas antes de cerrarlas. Preparar paquetes pequeños , separados por raciones, para no tener que descongelar más cantidad de la necesaria.

, separados por raciones, para no tener que descongelar más cantidad de la necesaria. Escribir la fecha de congelación en cada envase para controlar los tiempos de conservación.

En un congelador doméstico de cuatro estrellas, a unos -18 grados, los bivalvos pueden conservarse hasta tres meses, mientras que los crustáceos y cefalópodos pueden llegar a los seis meses sin que la calidad se vea significativamente perjudicada.

Cómo descongelar el marisco para que conserve su sabor

La última parte del proceso es tan importante como la compra y la congelación. Para evitar que el marisco pierda textura, lo más recomendable es descongelarlo lentamente en el frigorífico. Lo ideal es sacarlo del congelador unas 24 horas antes de consumirlo y colocarlo en un recipiente en la parte inferior de la nevera, evitando que el líquido que desprenda pueda entrar en contacto con otros alimentos.

Si no hay tiempo suficiente, existe una alternativa: introducir la bolsa herméticamente cerrada en agua fría y cambiarla cada media hora. Dependiendo del tamaño de las piezas, pueden necesitar entre dos y tres horas.Lo que debe evitarse es dejarlo a temperatura ambiente o recurrir al microondas, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden perjudicar la textura y favorecer problemas de seguridad alimentaria.

Hay una última regla que conviene recordar de cara a las comidas navideñas: el marisco crudo que ya se ha descongelado no debe volver a congelarse. Si sobra, se puede cocinar y congelar después como parte de una preparación elaborada. Anticipar la compra, repartir las piezas por raciones y respetar los tiempos de conservación son tres gestos sencillos que pueden ayudar a ahorrar en Navidad sin renunciar al marisco en la mesa.