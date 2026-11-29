Raquel Noya A Coruña, 29 NOV 2026 - 18:00h.

El estudiante de Informática creó Corupisos para reunir en la red social X ofertas de habitaciones y facilitar la búsqueda a otros universitarios

El mismo conoce la situación de primera mano y asegura que el tema de la vivienda en la ciudad herculina es insostenible

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Encontrar una habitación en A Coruña, igual que en otras ciudades como Santiago de Compostela, se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos universitarios. Los precios suben, las condiciones de algunos propietarios se endurecen y la búsqueda de alojamiento comienza cada vez antes. Ante este panorama, Anxo Lorenzo, un estudiante de 21 años de Informática de la Universidade da Coruña (UDC), ha decidido poner sus conocimientos y su tiempo al servicio de otros jóvenes. Su iniciativa, Corupisos, reúne en un único perfil de X (antes Twitter) anuncios de habitaciones y pisos compartidos para facilitar una tarea que cada curso resulta más complicada.

“La situación de la vivienda está bastante complicada en general, yo lo vivo de primera mano en A Coruña”, explica Anxo a Informativos Telecinco. Su propia experiencia buscando alojamiento le ha permitido comprobar hasta qué punto ha cambiado el mercado inmobiliario en apenas unos años. Cuando llegó a la ciudad para estudiar, encontrar una habitación durante el verano era lo habitual y no parecía necesario anticiparse demasiado. Ahora, en cambio, muchos estudiantes comienzan a buscar con varios meses de antelación ante el temor de quedarse sin opciones.

También ha cambiado lo que se considera un precio razonable. Anxo recuerda que en 2023 pagaba 220 euros por una habitación en el barrio de Os Mallos y entonces ya le parecía cara. Actualmente vive en la zona de As Paxariñas por 250 euros, una cantidad que ahora considera “muy barata” en comparación con los precios que encuentra en el mercado, donde las habitaciones rondan ya los 300 euros. “Veo cómo cada año es más difícil y más caro encontrar piso”, resume.

Un punto de encuentro en X para quienes buscan habitación

Precisamente de esa dificultad nació Corupisos. Anxo detectó que los anuncios estaban dispersos por distintas plataformas y que X apenas contaba con un espacio específico para conectar a estudiantes y personas que ofrecían habitaciones. “Lo que hago, básicamente, es organizar los anuncios y compartirlos en un único perfil para facilitar la búsqueda”, explica. Aunque existen otras herramientas para encontrar vivienda, el estudiante vio una oportunidad en esta red social. “Twitter (actualmente X) estaba un poco vacío y decidí crear una cuenta específica”.

Una de las particularidades de su propuesta es la organización visual de las publicaciones. Los anuncios aparecen clasificados por colores, una fórmula que permite identificar de un vistazo las distintas ofertas y agilizar las búsquedas: “Es la novedad diferenciadora de Corupisos” señala Anxo.

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Pero su labor no termina en compartir publicaciones. El joven también intenta orientar personalmente a quienes se ponen en contacto con él cuando no consiguen encontrar alojamiento: “Les hablo por privado a los que necesitan ayuda; les comparto grupos de otras redes sociales donde pueden encontrar pisos o les recomiendo inmobiliarias que se podrían ajustar a sus necesidades”, detalla.

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Prohibidas las visitas y otras exigencias surrealistas

Detrás de cada anuncio hay una realidad que Anxo conoce por experiencia propia y por las situaciones que le trasladan otros universitarios. A la dificultad de encontrar una habitación a un precio asumible se suman las exigencias de algunos propietarios, que pueden convertirse en una barrera para quienes todavía no tienen ingresos propios.

“Conozco gente a la que le han pedido las nóminas de sus padres y dos meses de fianza por adelantado”, relata. Unas condiciones que complican todavía más el acceso a una vivienda para jóvenes que, en muchos casos, dependen económicamente de sus familias.

También ha conocido situaciones relacionadas con las restricciones impuestas durante el alquiler. “He sabido de casos de caseros que prohibían las visitas y otros que prohibían mover los muebles o comprar siquiera una estantería por si rallaban el suelo”, explica.

La vivienda se ha convertido así en una preocupación que va mucho más allá de encontrar un lugar donde dormir durante el curso. Para Anxo, el encarecimiento de los alquileres puede condicionar las decisiones académicas y las oportunidades de los jóvenes, especialmente de quienes necesitan desplazarse a otra ciudad para estudiar.

Su proyecto pretende aportar una pequeña solución a un problema mucho más amplio que afecta sobre todo a las nuevas generaciones, a quien Anxo trata de ayudar dedicándole alrededor de una hora al día a su proyecto. Mientras tanto, piensa en el futuro y en sus estudios de Informática, con los que, asegura, le encantaría poder contribuir a solucionar el problema generalizado de la vivienda.