Sara Andrade 04 SEP 2025 - 05:30h.

El bioquímico Mathieu Bouarfa, pionero en la investigación sobre los complementos alimenticios, ha publicado una guía al respecto

Los mejores suplementos alimenticios: qué funciona y qué no

Compartir







Una de las últimas novedades en nutrición de los últimos años son los complementos alimenticios. ¿Es una moda o llegarán para quedarse? Como toda tendencia, necesitamos poner orden entre tanta información, no tomarlos por nuestra cuenta y siempre estar asesorados por especialistas porque no todos los complementos alimenticios son buenos y útiles. Además, si tenemos alguna enfermedad, pueden ser más perjudiciales que beneficiosos a largo plazo.

Para la caída del cabello, para mejorar el rendimiento, la memoria, para tener más energía, para dormir mejor, para la piel o el deporte, para los dolores menstruales o para la menopausia. La lista de complementos alimenticios es infinita. Lo sabe uno de los especialistas en este campo, el bioquímico francés Mathieu Bouarfa, pionero en la investigación sobre los complementos alimenticios, cuyo trabajo -el primero de su carrera- ha quedado condensado en un completo libro llamado 'La revolución de los complementos alimenticios' (editorial Grou, 2025). En él comparte todo lo que debes saber sobre más de 150 supernutrientes, plantas y otros principios activos que te ayudan en distintos aspectos de tu salud.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores suplementos vitamínicos de este año

Cómo escoger los mejores complementos alimenticios

"Para potenciar al máximo la eficacia de un complemento alimenticio, es conveniente tener conocimientos específicos sobre el asunto. Dado el precio que pagas por ello, sería una lástima que te tomaras un complemento poco eficaz o con mala asimilación", expone en su libro Mathieu Bouarfa. Para empezar a escoger bien, lo primero que debemos hacer es fijarte en la etiqueta, por delante y por detrás. Como dice, debes ponerte el traje de detective y leer también la letra pequeña. Esta es la lista de imprescindibles que resalta:

Verifica los principales ingredientes, los primeros serán los de mayor cantidad. Comprueba que la composición incluye la cantidad de activos por dosis diaria para poder comparar mejor los productos. Lee los alérgenos. Mira los aditivos en la lista de ingredientes. Observa la duración del tratamiento. Comprueba que el nombre de la sociedad, que es responsable de la comercialización, esté presente en el envase. Fíjate en la presencia de un número de lote para la trazabilidad. Verifica la fecha de caducidad.

PUEDE INTERESARTE Beneficios de los suplementos naturales: qué funciona realmente para mayores de 50

Si nos fijamos en la lista de ingredientes, ¿qué nos debería llamar la atención? Pues bien, tal y como señala, la presencia de nutrientes y las formas utilizadas. Es el caso del zinc, el óxido de zinc o el citrato de zinc. También la existencia de plantas y las partes utilizadas de las mismas, si es un extracto o polvo, así como la presencia de aditivos. "Algunos hay que evitarlos, como las nanopartículas. En teoría, la presencia de nanopartículas se indica en la lista de ingredientes: [nano]. Pero en la práctica no siempre es así". Por último, los alérgenos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los mejores complementos para tu salud sexual y tu energía

Si te preocupa tu salud sexual, es posible que hayas pensado en tomar complementos alimenticios para mejorarla. Los problemas asociados a la sexualidad son cada vez más frecuentes o se suelen hablar más con los especialistas: reducción del deseo sexual, disminución de la excitación, alteración del orgasmo o molestias sexuales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nunca me cansaré de decirlo: si tienes problemas de salud sexual, lo que se debe hacer primero es ir al médico. Hay que tener en cuenta que la principal amenaza para la salud sexual es el desequilibrio emocional. Estrés, depresión, fatiga, agotamiento y conflicto conyugal. Cuando el cuerpo y la mente no consiguen vibrar, ¡es como una ducha fría!", subraya Mathieu Bouarfa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por supuesto, también influyen la alimentación, el tabaquismo, el abuso del porno, los cambios hormonales y la presión en el rendimiento. En este sentido, él hace mucho hincapié en la alimentación: hay muchos afrodisiacos naturales que debemos añadir en nuestra lista de la compra como el jengibre picante, la raíz de maca, el ginseng; entre los minerales se encuentra el zinc, sobre todo para los hombres que buscan vigor. ¿Dónde se encuentra? En las ostras, en el hígado de ternera, las nueces o las pepitas de calabaza.

No hay que pasar por alto el chocolate siempre que sea de buena calidad y hierbas o especias como la albahaca, la ajedrea o el ya mencionado jengibre. Hay que añadir a la lista un remedio natural imprescindible que es el deporte o la vida activa; el sueño de calidad y exponerse a la luz solar cada día unos minutos.

Los productos que más recomienda para la salud sexual, además de lo citado anteriormente, son:

Zinc: de 10 a 15 mg con el estómago vacío. Preferiblemente en ayunas antes de desayunar.

de 10 a 15 mg con el estómago vacío. Preferiblemente en ayunas antes de desayunar. Vitamina D: de 1.000 a 3.000 Ul. Unos 10 minutos antes de la comida.

de 1.000 a 3.000 Ul. Unos 10 minutos antes de la comida. Yodo: como mínimo, 75 mg.

como mínimo, 75 mg. Vitamina B5: 6 mg.

6 mg. Magnesio: de 250 a 300 mg. Fraccionar durante la jornada en dos o tres tomas.

de 250 a 300 mg. Fraccionar durante la jornada en dos o tres tomas. Maca: como mínimo, 1,5g de polvo de planta o el equivalente al extracto.

como mínimo, 1,5g de polvo de planta o el equivalente al extracto. Ginseng: extracto que aporte un equivalente en planta de 3 g. Tomar durante las comidas.

extracto que aporte un equivalente en planta de 3 g. Tomar durante las comidas. Jengibre: de 1.000 a 1.500 mg de polvo de planta o el equivalente al extracto.

Recuerda siempre consultar con un médico antes de tomar cualquier suplemento alimenticio.