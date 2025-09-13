Sara Andrade 13 SEP 2025 - 09:00h.

Elena Crespi, psicóloga, sexóloga y divulgadora especializada en el tema, ha escrito libro para acompañar la educación menstrual sin miedos ni vergüenzas

¿Recuerdas cómo fue la llegada de tu primera menstruación? Seguramente -si es que no tuviste un buen acompañamiento- llegó con muchas dudas, incertidumbre y tal vez algo de vergüenza. Es así como la mujer se inicia en una etapa con la que convivirá gran parte de su vida y de la que hay escasa información. Sobre esto alertaba el Instituto Ingenio que en 2023 publicaba un estudio realizado en España donde participaron de forma anónima más de 4.000 personas de entre 13 y 80 años. En este estudio se les preguntó qué información tenían en el momento en que les bajó la primera regla y cómo se sintieron, entre otras cuestiones. El resultado fue que la mayoría de las participantes confesaron que las cuatro emociones más comunes que sintieron tras su primera menstruación fueron vergüenza (23 %) preocupación (20 %), miedo (16 %), y estrés (15 %).

¿Cómo funciona el ciclo menstrual? ¿Qué papel juegan las hormonas en el ciclo? ¿Por qué hay mujeres que tienen más dolor de regla que otras? Son muchas las dudas que se generan en torno a la regla, por esa razón, Elena Crespi i Asensio, psicóloga especializada en sexología y terapia familiar, de pareja y perinatal, se ha propuesto acabar con esta desinformación en un libro para adolescentes y adultas que quieran saber todo lo esencial acerca de la regla.

'¡Hola, regla!' (B de Blok, 2025) habla sobre educación menstrual a las nuevas generaciones. Cuenta, además, con recursos prácticos y herramientas para afrontar los cambios, y ofrece información actualizada en un formato accesible y llamativo con ilustraciones de Eliana Gutiérrez. Además, también incluye palabras dirigidas a padres, cuidadores y profesores para acompañar a los niños y preadolescentes en el proceso. Hablamos con ella de esta publicación y de los tabúes alrededor de la menstruación.

Pregunta: ¿Por qué decides escribir este libro?

Respuesta: Decidí escribir '¡Hola, regla!' porque me parecía fundamental ofrecer un recurso claro, cercano y realista sobre la menstruación. Durante mucho tiempo la regla se ha explicado poco y mal, casi siempre desde el tabú, el silencio o el rechazo. Quería crear un libro que acompañara a preadolescentes y adolescentes en el momento de la menarquia así como orientar a aquellas personas que, a pesar de no menstruar, es importante que sepan qué es. Y que también sirviera a madres, padres, docentes y profesionales como punto de partida para hablar de este tema sin vergüenzas ni eufemismos. Para mí era importante que las nuevas generaciones crezcan con otra mirada: la de que la regla es algo natural, valioso y que merece respeto.

P: ¿Por qué crees que las mujeres estamos tan desconectadas de la regla?

R: Porque durante siglos se nos ha transmitido que la menstruación era algo sucio, molesto o incluso vergonzoso. A muchas de nosotras nos han enseñado a esconder las compresas, a no hablar de dolor o a fingir que la regla no existe. Esa falta de educación menstrual y ese silencio colectivo han hecho que muchas mujeres no tengan vínculo con su ciclo, ni lo comprendan, ni lo vivan con naturalidad. Es una desconexión cultural, no biológica.

P: Muchas veces la llegamos a odiar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva?

R: La odiamos porque la asociamos al dolor, a la incomodidad, a los cambios de humor… y porque pocas veces nos han enseñado a ver la parte positiva: que es un signo de salud, que nos conecta con nuestro cuerpo, que nos da información muy valiosa sobre cómo estamos. Cambiar esta perspectiva pasa por recibir educación menstrual desde la infancia, por hablar de la regla sin tabúes y por aprender a escuchar nuestro cuerpo. Cuando dejamos de ver la regla como un castigo y empezamos a verla como un lenguaje que nos cuenta cosas, cambia radicalmente la manera de vivirla.

P: ¿Por qué es importante tener la regla?

R: La regla es uno de los indicadores de salud más claros que tenemos las personas que menstruamos. No se trata solo de fertilidad: un ciclo regular nos habla de equilibrio hormonal, de cómo funciona nuestro sistema reproductivo, pero también puede dar pistas sobre nuestro estado general. Una ausencia o un exceso de sangrado, por ejemplo, son señales que el cuerpo envía y que debemos escuchar. Tener la regla no es solo “poder quedarnos embarazadas”, es un reflejo de salud integral.

P: ¿Qué opinas de las pastillas que la eliminan?

R: Cada persona tiene que valorar lo que necesita. El problema es cuando se prescriben o se utilizan sin información suficiente, solo porque socialmente menstruar resulta incómodo o porque no queremos lidiar con el ciclo. Lo esencial es que la persona pueda decidir con libertad y con buena información, sabiendo los pros y los contras de eliminar la regla.

"La regla no debería vivirse desde la exigencia de “rendir igual que siempre”, sino desde el respeto al propio cuerpo"

P: ¿A partir de qué edad es normal tener la primera regla? ¿Ha descendido con los años?

R: Lo habitual es que la primera menstruación llegue entre los 9 y los 15 años, aunque cada cuerpo tiene su propio ritmo. En los últimos años sí que se ha observado un ligero adelanto. Lo importante es acompañar cada persona en su proceso, sin presiones ni comparaciones.

P: ¿Cómo deberían ser los cuidados en esos días?

R: El cuidado más importante es escuchar al cuerpo. A veces necesitará descanso, otras movimiento suave, otras alimentación más ligera o más nutritiva. Hidratarnos, aplicar calor si hay dolor, bajar el ritmo cuando es necesario y normalizar que esos días podemos necesitar un poco más de autocuidado. La regla no debería vivirse desde la exigencia de “rendir igual que siempre”, sino desde el respeto al propio cuerpo.

P: Hay mujeres que sienten mucho dolor, ¿qué crees que es más recomendable?

R: El dolor intenso no debería normalizarse. Muchas mujeres viven con dismenorrea pensando que “es lo que toca” y no es así: detrás puede haber condiciones como endometriosis o miomas. Lo recomendable es consultar con profesionales de la salud, para descartar o tratar esas causas. Mientras tanto, pueden ayudar recursos como el calor local, el ejercicio suave, técnicas de respiración y relajación, y buscar acompañamiento adecuado.

P: ¿Qué ocurre con los cambios de humor? ¿Por qué son tan habituales y en qué parte del ciclo lo son más?

R: Los cambios de humor tienen mucho que ver con las fluctuaciones hormonales del ciclo. La fase premenstrual es donde suelen notarse más, porque hay un descenso de estrógenos y progesterona que puede afectar al estado emocional. Pero cada mujer que menstrúa lo vive de manera distinta: algunas lo notan en forma de irritabilidad, otras de tristeza, otras apenas lo perciben. Entender en qué fase del ciclo estamos ayuda a darle sentido a lo que sentimos y a normalizarlo. También hay que tener en cuenta que menstruar en un mundo que da la espalda al ciclo menstrual lo hace más difícil e irritable.

Es hora de dejar atrás esos discursos y hablar de la regla con respeto, naturalidad y conocimiento telecinco.es

P: Estos últimos años nos han hablado de métodos más sostenibles como las bragas menstruales o la copa. ¿Qué beneficios tienen?

R: Estos métodos tienen múltiples ventajas: son más respetuosos con el cuerpo, porque suelen estar libres de químicos; son más sostenibles con el medioambiente, ya que generan menos residuos; y a largo plazo son más económicos. Además, muchas personas sienten que les ayudan a conectar mejor con su ciclo, porque permiten observar la cantidad y el aspecto del sangrado, algo que con otros productos pasa más desapercibido.

P: ¿Qué es el sangrado libre? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene mucha cantidad?

R: El sangrado libre es una práctica en la que la persona decide no utilizar productos de recogida, sino escuchar el cuerpo y dejar salir la sangre cuando lo necesita, generalmente en el baño. No es para todo el mundo, pero hay quien lo vive como una forma de libertad y conexión.

P: ¿Cuáles son los principales mitos sobre la regla que deberíamos dejar de lado?

R: Hay muchos: que la regla es algo sucio, que limita lo que podemos hacer, que con la regla no deberían practicar deporte o tener relaciones sexuales, que el dolor intenso es normal, o que “nos volvemos locas” por los cambios hormonales. Todos estos mitos han contribuido a reforzar la idea de que la menstruación es un problema, cuando en realidad es una función corporal natural y valiosa. Es hora de dejar atrás esos discursos y hablar de la regla con respeto, naturalidad y conocimiento.