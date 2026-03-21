La lista negra de deseos viajeros: lugares a los que no deberías ir este 2026

Inés Gutiérrez 21 MAR 2026 - 10:00h.

Son sitios cargados de belleza y misterio, pero también están sufriendo por la llegada del turismo masivo

12 meses, 12 ciudades: un experto recomienda los mejores destinos urbanos para viajar en cada mes del año

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El mundo es un lugar muy grande y hay muchas formas de conocerlo. Una de ellas es a través de sus monumentos y calles, pero también es posible aprender cosas de un lugar gracias a su gastronomía, a charlar con su gente o disfrutar de sus museos. Gracias a las nuevas tecnologías, algunas de esas cosas podemos hacerlas a través de nuestras pantallas, pero no hay duda de que la mejor manera para disfrutarlas al máximo es hacerlo en persona.

Viajar hasta ese lugar que nos parece tan interesante es la mejor manera de descubrirlo, porque no solo nos hacemos una idea general de cómo será, podemos hacer todas esas cosas que están en nuestra lista de imprescindibles, crear nuevos recuerdos y, en caso de viajar acompañado, compartirlos en el futuro. Viajar es una manera estupenda de aprender cosas nuevas sobre el mundo, pero también sobre nosotros mismos.

Uno de los primeros pasos que hay que dar a la hora de planificar un viaje es seleccionar el destino y los criterios para ello no podrían ser más personales. Sin embargo, igual que tenemos en cuenta que hay ciudades que es mejor conocer en verano o en invierno, también hay lugares a los que no conviene viajar en un momento determinado de la historia.

Descubre cuáles son los lugares a los que no conviene viajar este 2026 y las causas que han hecho que pasen a formar parte de esta 'lista negra'.

Lugares a los que no conviene viajar en 2026

Cada quien tiene su propia selección de lugares a los que no quiere ir, así como de aquellos a los que se muere de ganas por viajar, pero la guía 'Fodor's Travel' ha ido un paso más allá y ha creado la lista de los lugares a los que no conviene viajar en este momento. Esta 'No List 2026' pone el foco en el turismo y no tanto en los lugares en sí, porque es el turismo masivo el que ha causado que estos lugares no sean tan recomendados. Son lugares que necesitan 'un respiro' ahora mismo para protegerse y cuidar su esencia.

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Antártida . Este rincón resulta tan misterioso como atractivo y eso ha hecho que la cantidad de cruceros y expediciones crezca exponencialmente. Los visitantes pueden apreciar su belleza, pero no siempre son conscientes de que su presencia afecta al lugar y pone en riesgo su frágil ecosistema.

. Este rincón resulta tan misterioso como atractivo y eso ha hecho que la cantidad de cruceros y expediciones crezca exponencialmente. Los visitantes pueden apreciar su belleza, pero no siempre son conscientes de que su presencia afecta al lugar y pone en riesgo su frágil ecosistema. Parque Nacional de los Glaciares (Montana, Estados Unidos) . Este es uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos y del mundo, lo que ayuda a hacerse una idea de la cantidad de visitantes que recibe. Su deshielo es cada vez más evidente, se está calentando casi dos veces más rápido que otros lugares del planeta y eso tiene consecuencias: sus glaciares podrían desaparecer.

. Este es uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos y del mundo, lo que ayuda a hacerse una idea de la cantidad de visitantes que recibe. Su deshielo es cada vez más evidente, se está calentando casi dos veces más rápido que otros lugares del planeta y eso tiene consecuencias: sus glaciares podrían desaparecer. Isola Sacra (Italia). Cerca de Roma está este lugar donde las autoridades italianas han autorizado un proyecto para convertirlo en el puerto donde atraquen los cruceros. Las asociaciones locales no están de acuerdo, porque temen que esto destruya su ecosistema de dunas, humedales y vegetación única, así como la fauna de la zona.

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Región del Jungfrau (Suiza) . Los impresionantes paisajes que pueden verse en este lugar, así como la mejora de sus infraestructuras, han hecho que este rincón reciba cada vez más turismo, lo que, una vez más, ha hecho que los glaciares se resientan. Reducir el número de turistas tendría la finalidad de proteger el lugar.

. Los impresionantes paisajes que pueden verse en este lugar, así como la mejora de sus infraestructuras, han hecho que este rincón reciba cada vez más turismo, lo que, una vez más, ha hecho que los glaciares se resientan. Reducir el número de turistas tendría la finalidad de proteger el lugar. Ciudad de México . Una de las cuestiones que priorizan en el artículo para marcar un lugar como no deseado para turistas es cómo la llegada de ellos ha afectado a la población. En el caso de Ciudad de México, la llegada de visitantes ha disparado el precio de la vivienda, haciendo que la situación entre habitantes y turistas sea muy tensa. Es un lugar fascinante, pero puede que no en este momento.

. Una de las cuestiones que priorizan en el artículo para marcar un lugar como no deseado para turistas es cómo la llegada de ellos ha afectado a la población. En el caso de Ciudad de México, la llegada de visitantes ha disparado el precio de la vivienda, haciendo que la situación entre habitantes y turistas sea muy tensa. Es un lugar fascinante, pero puede que no en este momento. Mombasa (Kenia). Este lugar no ha crecido al mismo ritmo que el número de visitantes, lo que ha llevado a que sus sistemas sean insuficientes y sus carreteras estén saturadas, también a un gran aumento de la contaminación. El desequilibrio es cada vez mayor.