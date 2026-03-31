Según un informe reciente de una compañía de tours turísticos, Toledo será la ciudad más visitada por los españoles en Semana Santa, aunque no tenga costas ni playas

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Los días festivos de la semana Santa de 2026 - que, este año, caen el día 2 y 3 de abril - son una gran oportunidad para viajar para todos los españoles. Aunque el 81% de las reservas se hacen para destinos internacionales (seis puntos más que en 2025), según el Barómetro Turístico de Semana Santa de GuruWalk -reconocida agencia de tours turísticos - hay ciudades emblemáticas de nuestro país cuyo encanto sigue estando por encima de los viajes al extranjero.

Este barómetro analiza las tendencias de viaje de los residentes en España a partir de las reservas realizadas para el periodo del 29 de marzo al 6 de abril de 2026. Esta segunda edición, que toma como referencia los datos del año pasado, muestra un viajero español cada vez más internacional (con Italia con principal destino), pero que, a la vez, sigue descubriendo rincones de su propio país que compiten con las grandes capitales europeas.

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Dentro de las fronteras nacionales, Toledo repite un año más como el destino preferido de los viajeros españoles para Semana Santa, con el 9% de las reservas nacionales, seguida de Madrid (8%), Granada (6%) y Bilbao (5%). Pero, pese a que el top 4 se mantenga sin cambios frente a 2025, las posiciones posteriores sí han dado un giro este 2026 propiciado por Barcelona.

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Toledo ocupa el número 17 en el ranking mundial de visitas

La Ciudad Condal entra en la quinta posición, desplazando a Córdoba, que cae al séptimo puesto. Cierran el Top 10 nacional Teruel, Córdoba, Sevilla, Cáceres y Valencia. Esta última vuelve a estar ya entre las más reservadas de toda España después de que las reservas allí se viesen reducidas a causa de la DANA que afectó a parte de la ciudad y los pueblos aledaños el pasado octubre de 2024.

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Analizando la posición de Toledo en el ranking mundial, destaca que la capital de Castilla-La Mancha se sitúa en el puesto 17, por delante de ciudades turísticas con renombre internacional como Milán, Atenas o Estocolmo, y prácticamente duplica a Barcelona en reservas adelantadas para esta Semana Santa de 2026.

Dentro de cada comunidad autónoma, Aragón es la comunidad con el reparto más equilibrado entre sus tres primeros destinos: Teruel, Zaragoza y Albarracín mantienen un peso significativo y similar. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha concentra casi toda su actividad en Toledo, que absorbe la práctica totalidad de las reservas de la comunidad. Además, destacan también ciudades como Alcalá de Henares y Aranjuez en la Comunidad de Madrid, Trujillo en Extremadura, Avilés en Asturias y Santillana del Mar y Comillas en Cantabria como destinos favoritos en estas fechas.

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Todos estos corresponden a reservas realizadas por viajeros con España como país de origen y la app de la citada empresa, para realizar free tours y actividades turísticas programadas entre el 29 de marzo y el 6 de abril de 2026, tanto en destinos nacionales como internacionales. Los datos han sido recogidos a fecha de 17 de marzo de 2026.