El truco que muchos viajeros usan para pagar menos por hoteles, según expertos en turismo

Marta Egea 12 JUN 2026 - 06:45h.

Cada vez más viajeros utilizan herramientas como extensiones de navegador para comparar precios en tiempo real y descubrir si el mismo hotel se puede reservar más barato

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MadridA simple vista, reservar un hotel parece una decisión sencilla: se escoge destino, fechas, se comparan precios y se formaliza la reserva. Pero, detrás de este proceso aparentemente fácil hay un sistema complejo de algoritmos, comisiones y variaciones de precios que pueden hacer que dos personas paguen cantidades muy diferentes por la misma habitación.

Debido a esto, cada vez más viajeros recurren a un truco muy eficaz para ahorrar dinero: instalar la extensión 'Directo' en su navegador Chrome, que funciona en segundo plano comparando tarifas directas, ofertas negociadas y precios de plataformas de reserva. Cuando el viajero busca un hotel en una plataforma conocida, la extensión de esta herramienta de comparación de tarifas intenta localizar otras opciones para reservar ese mismo alojamiento, incluidas tarifas directas o descuentos especiales. No se trata de cambiar de hotel, sino comprobar si el mismo establecimiento puede reservarse por menos.

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¿Por qué funciona este truco?

La razón por la que este truco puede funcionar está en cómo se distribuyen las reservas hoteleras. Muchos alojamientos venden habitaciones a través de agencias online, comparadores y plataformas de intermediación, pero también mantienen su propia web oficial o acuerdos con canales. Cada uno de estos canales puede tener comisiones, condiciones y promociones distintas, lo que explicaría que el precio final no siempre sea el mismo.

'Directo' es precisamente una herramienta para comparar esas opciones sin que el usuario tenga que hacerlo. Funciona en segundo plano y ayuda a reservar el mismo hotel por menos comparando estas tarifas y otras opciones fiables.

La forma más segura de aprovechar esta extensión es, primero, buscando el hotel en una plataforma habitual para poder comparar ubicación, fotos, opiniones y disponibilidad. Después, se debe comprobar si la extensión muestra una tarifa alternativa para el mismo alojamiento. Se debe revisar que las fechas, el tipo de habitación, el régimen, la cancelación y los impuestos sean equivalentes. El verdadero ahorro está si se está comprando el mismo producto.

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El ahorro existe, pero no siempre está garantizado

Evidentemente, que una herramienta encuentre precios más bajos en algunos casos no significa que siempre vaya a ocurrir. El ahorro va a depender del hotel, la ciudad, la temporada, la disponibilidad, la política de precios del alojamiento y las condiciones de cada tarifa.

Hay que tener en cuenta que pagar menos no siempre significa contratar exactamente lo mismo. Una tarifa puede ser más barata porque no permite cancelación gratuita, porque no incluye desayuno, por pago por adelantado o por añadir tasas al final de la reserva. El ahorro realmente se nota cuando se compara el precio final y las condiciones, no solo la cifra inicial.

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Comparar la web oficial antes de reservar

Una recomendación clásica en turismo es, antes de reservar, comprobar el precio en la web oficial del hotel. En muchas ocasiones, las plataformas son muy útiles para descubrir alojamientos, leer opiniones o filtrar por zona, pero la reserva directa puede ofrecer ventajas adicionales.

Algunos hoteles incluyen beneficios por reservar en su propia página: descuentos, mejores condiciones de cancelación, desayuno incluido, mejora de habitación en caso de haber disponibilidad o detalles de bienvenida. En otros casos, la plataforma externa continúa siendo más económica.

El otro truco: cambiar la VPN para encontrar precios más bajos

Junto a herramientas como Directo Extensión, hay otro truco que también utilizan viajeros habituales: usar una VPN para simular que se está navegando desde otro país y comprobar si el precio del mismo hotel cambia. La lógica que hay detrás de esta práctica es simple: algunas web de reservas y aerolíneas pueden mostrar tarifas distintas en función del mercado desde el que se accede.

En la práctica, esto quiere decir que un mismo hotel puede aparecer con precios diferentes si se consulta desde España, desde Estados Unidos o desde un país con menor poder adquisitivo. Por eso, algunos usuarios prueban a cambiar su ubicación virtual para ver si encuentran una tarifa más baja antes de reservar.

¿Cuándo pueden funcionar mejor estos trucos?

Este tipo de trucos suele funcionar mejor en reservas de hoteles independientes, alojamientos boutique o establecimientos que cuidan la venta directa, ya que es más probable encontrar diferencias entre la web oficial y las plataformas de reserva. También pueden ser más eficaces cuando se reserva con cierta antelación o en destinos menos saturados, donde hay más margen de tarifas disponibles y promociones activas.

No obstante, hay situaciones en las que conviene ser más prudente. En destinos con alta demanda, fechas muy concretas o grandes cadenas hoteleras, las diferencias de precio suelen ser menores o inexistentes, ya que las tarifas están más estandarizadas. Además, si aparece una oferta mucho más baja que el resto, es muy recomendable revisarla con calma: puede tratarse de condiciones diferentes, como tarifas no reembolsables, ausencia de desayuno, cargos adicionales o impuestos que no están incluidos en el precio inicial.