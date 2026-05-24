Celia Molina 24 MAY 2026 - 08:30h.

Hablamos con Agustín Matía, director de Down España, sobre la necesidad de adelantar la edad de jubilación para el colectivo

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En España, desde el año 2009, la ley contempla la posibilidad de adelantar la edad de jubilación para aquellos trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento. El Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, establecía que pueden jubilarse a los 58 años aquellas personas que padezcan discapacidades como parálisis cerebral, acondroplasia, trastornos del espectro autista, ELA, síndrome de Tourette o síndrome de Down, entre muchas otras.

Y, en su compromiso por aportar una mayor flexibilidad a estos colectivos, el Real Decreto 370/2023 del 16 de mayo fue un paso más allá bajando aún más la edad mínima de jubilación para estos trabajadores a los 56 años, añadiendo la reducción del requisito de cotización de 15 a 5 años con la discapacidad reconocida. Sin embargo, para Agustín Matía, director de Down España, que conoce de primera mano las limitaciones reales del síndrome de Down, esta medida es todavía insuficiente.

"No pueden disfrutar de la jubilación a los 56 años"

"En estos momentos, en España, contamos con un decreto que permite, en ciertos casos, una jubilación anticipada a los 56 años. En ese Real Decreto aparece un listado de categorías de ámbitos de discapacidad y enfermedades de las personas que pueden acceder y en nada va a salir una ampliación de la ley, aumentando ese listado en más categorías tras la evaluación de un comité técnico", explica Matía a la web de Informativos Telecinco.

"Sin embargo, actualmente, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down se sitúa en los 62 años. En la práctica, esto quiere decir que establecer una jubilación anticipada incluso a los 56 años no es real para poder disfrutarla. Las personas con síndrome de Down tienen una esperanza de vida muy reducida y la propuesta tiene que adaptarse a esta circunstancia", añade.

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"Además, no debemos olvidar que las personas con síndrome de Down presentan un envejecimiento prematuro, especialmente a nivel cognitivo, que afecta tanto a su capacidad laboral como a su calidad de vida a partir de los cuarenta años", ha apuntado el director de la asociación.

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"Pedimos que se jubilen en torno a los 42-45 años"

Según los datos que maneja, el Alzheimer impacta de forma definitiva en las personas con síndrome de Down de edad más avanzada, manifestándose de forma creciente a partir de los 40. "Ahí empieza la demencia por Alzheimer, que alcanza su pico más alto en la cincuentena. Así, a los 56 años de vida, que es cuando se establece la jubilación por normativa, casi 8 de 10 personas con síndrome de Down habrán fallecido. Sabemos que tienen una biología muy especial", recalca Matía.

"Por eso, queremos que las personas con este síndrome trabajen y tengan una trayectoria laboral aunque recortada, suficiente, y que, llegando a una frontera máxima y razonable de unos 42 o 45 años, puedan acceder a una jubilación anticipada, activando mecanismos de compensación en cuanto a su cotización para que también tengan una pensión razonable. No estamos pidiendo nada exagerado. Queremos que tengan derecho a la jubilación y adaptarla a su singularidad para que, para ellos, tenga sentido", ha concluido.

Desde Down España saben que este cambio "no supondría un gran coste para la Seguridad Social". En 2021 hicieron la petición el Pacto de Toledo y, este año, han comenzado una campaña de recogida de firmas para adherirlas a dicha petición. Porque, aunque es cierto que la esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos años en cuanto a esta enfermedad se refiere, el sistema laboral todavía debe adaptarse más a las particularidades reales de la trisomía 21.