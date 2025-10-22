Maitena Berrueco 22 OCT 2025 - 04:00h.

Estudiantes de 18 centros ayudan a la Ertzaintza a investigar la recreación de este crimen

Primeras imágenes del robo en el Louvre: un ladrón vestido con chaleco amarillo fuerza una vitrina

BilbaoMientras el mundo, entre incrédulo y conmocionado, mira a París por el robo de película perpetrado este pasado domingo en el museo del Louvre, en Bilbao se investiga otro 'robo': el del histórico libro de Ordenanzas expuesto en el Museo Marítimo de Bilbao. Para tranquilidad de los lectores, y a diferencia de lo ocurrido en el Louvre, el crimen bilbaíno es, en realidad, un robo simulado. Pero no desvelemos todos los detalles antes de tiempo.

El caso es que la Jefatura de Policía Científica de la Ertzaintza se halla investigando este crimen en el marco del proyecto de educación “Forensic Science” de STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Una compleja investigación para la que han requerido de la ayuda de estudiantes de Secundaria y Bachillerato de 18 colegios vascos. Al cerrar el caso, tal vez no encuentren el libro robado, pero sí algunas vocaciones científicas entre estos nuevos ‘detectives’.

La escena del crimen

Pertrechados con buzos blancos, para no contaminar la escena, en el Itsasmuseum se ha recreado hasta el más mínimo detalle de un robo real. Los estudiantes ha examinado los indicios y empleado técnicas forenses para identificar a los responsables, una banda internacional de ladrones, y recuperar el valioso documento.

Como en la vida real, los estudiantes con la ayuda de los agentes de la Policía Científica han realizado, en un primer momento, la inspección ocular de la escena del crimen, después se han tomado fotografías y planos de la escena. Los investigadores en ciernes han procedido al fijado, descripción, levantamiento y embalaje de las evidencias, entre ellas, huellas dactilares y muestras biológicas; así como el registro documental de todas las evidencias recogidas.

Todo haciendo uso de los materiales reales que emplea en su trabajo la Ertzaintza cuando se enfrenta a un nuevo caso que requiere ser desentrañado. El objetivo de la práctica es lograr la reconstrucción del crimen e identificar a los autores, a través de los estudios y análisis de las evidencias obtenidos en la inspección ocular técnico policial, para poder ponerlas a disposición de la Autoridad Judicial.

Las conclusiones a las que lleguen durante la investigación, los alumnos de esos 18 centros vascos las defenderán ante la propia policía.

Buscar vocaciones a través de la ciencia forense

La recreación de este delito forma parte de la iniciativa “Forensic Science”, del proyecto de Educación STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), que busca despertar vocaciones científicas entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato. A través de la ciencia forense, este innovador proyecto, impulsado por la Ertzaintza y el Colegio Gaztelueta, desarrolla competencias transversales y despierta el interés del alumnado por profesiones STEM como la de policía científica. El proyecto cuenta además con el apoyo del departamento de Educación del Gobierno Vasco, del departamento de Ciencia, Universidades e Innovación y la colaboración de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque.

“Forensic Science” forma parte de la estrategia STEAM Euskadi y está incluida en el Catálogo STEAM SARE, que agrupa las principales iniciativas educativas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas dirigidas a los centros educativos de Euskadi. En su edición 2025-2026, este catálogo recoge 60 actividades, programas e iniciativas de orientación STEM, consolidándose como una de las herramientas clave del ecosistema educativo vasco para acercar la ciencia y la innovación al alumnado.

Participan este año 32 colegios vascos, que desarrollarán competencias como el trabajo en equipo, la innovación, habilidades de investigación y pensamiento creativo y crítico a lo largo del curso escolar.

Además de la recreación, el programa incluye otras actividades formativas: prácticas de laboratorio en el Colegio Gaztelueta (Leioa), sesiones de formación online para profesorado y visitas a los laboratorios de la Ertzaintza. Al finalizar el curso, en junio de 2026, se presentarán las cinco mejores investigaciones escolares en un evento de clausura en la sede de la Policía Científica.

En la recreación, celebrada hoy en el lugar de los hechos, el Itsasmuseum en Bilbao, han tomado parte alumnos de 18 centros educativos: