Este enfoque plural pretende garantizar que las políticas sociales municipales se construyan desde una perspectiva cercana a la realidad

Entre los retos asociados a la creación de la mesa destaca también la reactivación del proyecto “Eibar Lagunkoia”

Compartir







GuipúzcoaEl municipio de Eibar ha dado un nuevo paso en el refuerzo de sus políticas sociales dirigidas a la población senior con la creación de la Mesa de Participación de las Personas Mayores, un órgano concebido como espacio permanente de encuentro, debate y colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades que trabajan en el ámbito del envejecimiento. La iniciativa nace con el objetivo de incorporar de manera activa la voz de las personas mayores en el diseño de las decisiones públicas que les afectan directamente.

La sesión inaugural estuvo presidida por la concejala de Servicios Sociales, Sonia Archeli, y marcó el inicio de un proceso orientado a detectar necesidades reales, canalizar propuestas y promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este colectivo en la villa armera. Desde el Consistorio se subraya que se trata de un paso estratégico para avanzar hacia un modelo de gobernanza más participativo e inclusivo, en el que las personas mayores no sean únicamente destinatarias de políticas, sino también protagonistas de su definición.

Un espacio plural de trabajo conjunto

La Mesa de Participación de las Personas Mayores se apoya en una amplia representación del tejido social eibarrés vinculado al envejecimiento y la atención a este colectivo. En su constitución participaron entidades como Altzoa, Pagatza, ENE, Ikasten, el Centro de Mayores Unzaga, Afagi, Cruz Roja y Deparkel, configurando una red diversa que refleja la pluralidad de miradas y experiencias existentes en el municipio.

Este enfoque plural pretende garantizar que las políticas sociales municipales se construyan desde una perspectiva cercana a la realidad cotidiana de las personas mayores. El Ayuntamiento considera que la colaboración con asociaciones y colectivos que trabajan de forma directa con este grupo de población es clave para identificar carencias, anticipar retos y diseñar respuestas ajustadas a las necesidades actuales y futuras.

Objetivos, funcionamiento y grupo motor

Durante la reunión constitutiva se presentó la normativa interna que regulará el funcionamiento de la mesa, en la que se detallan sus objetivos, funciones y dinámica de trabajo. Entre los acuerdos adoptados figura la celebración de reuniones con una periodicidad trimestral, aunque se contempla la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo requieran.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de los primeros pasos acordados fue la creación de un grupo motor, que actuará como elemento dinamizador y de enlace permanente con los responsables municipales. Este grupo tendrá como misión principal trabajar de manera coordinada en la identificación de necesidades emergentes y en la promoción de iniciativas que refuercen el tejido social y la atención a las personas mayores en Eibar.

Desde el área de Servicios Sociales se insiste en que disponer de espacios estables de escucha y debate permite integrar la realidad de las personas mayores en la agenda municipal, facilitando la elaboración de estrategias más eficaces y ajustadas a las demandas del colectivo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Participación como eje de las políticas sociales

La concejala Sonia Archeli destacó durante el encuentro que ofrecer espacios de participación a toda la ciudadanía es una garantía para que las políticas públicas tengan en cuenta la diversidad social y evolucionen de la mano de quienes se ven directamente afectados por ellas. En la misma línea, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, subrayó la importancia del trabajo coordinado y la colaboración como pilares para generar políticas sociales que mejoren la calidad de vida del conjunto de la población.

Ambos responsables municipales coincidieron en señalar que este tipo de mesas sectoriales permiten incorporar nuevas miradas y elementos emergentes a la planificación social, reforzando la cohesión y la inclusión en el ámbito local.

Reactivación del proyecto Eibar Lagunkoia

Entre los retos asociados a la creación de la mesa destaca también la reactivación del proyecto 'Eibar Lagunkoia', una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud a la que el municipio se adhirió en 2015. Tras un primer diagnóstico y plan de actuación, el Ayuntamiento plantea ahora la elaboración de un nuevo análisis que tenga en cuenta el actual proceso de envejecimiento de la población y permita actualizar las líneas de intervención. Este nuevo diagnóstico servirá como base para redefinir las actuaciones municipales en clave de envejecimiento activo y amigable, adaptándolas a las transformaciones demográficas y sociales que vive Eibar.