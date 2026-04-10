Maitena Berrueco 10 ABR 2026 - 04:30h.

Cada año 1.500 ovejas cruzan Ordizia, durante el Día del Pastor, recordando la trashumancia

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San SebastiánEn Ordizia (Guipúzcoa) están acostumbrados a que cada año, durante la celebración del Artzain Eguna (Día del Pastor), los rebaños de ovejas crucen el casco urbano de la localidad guipuzcoana, recordando la trashumancia: un total de 1.500 ovejas, repartidas en cinco rebaños lo han hecho este 2026.

Normalmente, los animalitos desfilan en formación, de manera ordenada y siguiendo las indicaciones 'a pies juntillas' del pastor, bajo la atenta mirada de los cientos de personas que se dan cita en el municipio para presenciar este evento. Sin embargo, este miércoles 8, las cosas no salieron como de costumbre y cientos de ovejas decidieron salirse de la carretera y rodear a los clientes que se encontraban, tranquilamente, disfrutando de la mañana en la terraza de un bar cercano.

Ayer en Ordizia, solo había más móviles que ovejas y, como no podía ser de otra manera hoy en día, muchos usaron sus cámaras para captar el inédito momento. La imagen se ha hecho viral.

"Los niños no paraban de llorar"

24 horas después, el dueño del Bar Haizpe, Adrian Ionut, aún no se ha recuperado del susto que se llevó al ver como las tres mesitas de la terraza de su local eran literalmente tomadas por las ovejas y seis personas, algunas de ellas niños, se quedaban acorraladas: “Estaban asustados, los niños no paraban de llorar, porque eran muchas y estaban muy cerca, no dejaban de moverse”, relata este hostelero que, al principio, creyó que era “parte del show”.

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Nada más lejos de la realidad. Solo la irrupción del pastor logró disuadir a las ovejas latxas y que tras cinco minutos dando vueltas alrededor de los sorprendidos y atemorizados clientes depusieran su actitud y volvieran al redil. No fue fácil, porque “ni los pastores sabían muy bien qué hacer”, recuerda uno de los testigos, entre risas. "Fue gracioso", apunta otro de los presentes y un tercero añade "si me toca a mí me muero, porque las ovejas son buenas pero aún así...".

En el pueblo, como es normal tras la repercusión que el vídeo ha tenido en redes sociales, este jueves no se habla de otra cosa y hay quien apunta a que las ovejas díscolas pertenecían a una nueva ganadería y por tanto, no estaban acostumbradas a desfilar entre tanto gentío, lo que pudo llevarlas a desperdigarse; otros, ya hablan de que la 'cuadrilla' ovejera "quiso acercarse al bar para tomarse un zurito".

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Sea por la razón que fuere, lo cierto es que estas ovejas, con fama de ser animales asustadizos, ayer hicieron de las suyas en Ordizia y el rebaño demostró ser capaz de sembrar el pánico entre los urbanitas. Los humanos que quedaron cercados durante varios minutos difícilmente olvidarán el momento. Una anécdota para toda la vida.