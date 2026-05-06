Maitena Berrueco 06 MAY 2026 - 04:30h.

Redujeron en cuatro horas el tiempo que les marcaba Google Maps y cruzaron la península en 53 horas, en lugar de en 57

Google Maps anuncia su "mayor actualización en más de una década": se integra con la IA y permite dialogar con el navegador

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BilbaoCuando este lunes a las seis de la mañana sonó el despertador para irse a trabajar, Mikel solo llevaba cuatro horas en la cama. Insuficiente para recuperarse de una aventura que le ha llevado junto a otros nueve amigos a recorrer en bici, sin parar, los 1.085 kilómetros que separan el ‘botxo’ de Tarifa.

Un viaje exprés, “53 horas pedaleando a relevos sin parar”, en el que los bilbaínos pretendían vengarse de Google Maps, “por todas las veces que nos ha metido por sitios por los que no se puede pasar en bici”, y llegar a destino en menos tiempo del que marcaba el navegador: 57 horas. “Lo conseguimos, llegamos a Tarifa cuatro horas antes”, aclara entre risas Mikel, que aún no se explica cómo lo lograron porque en el camino “Google siguió metiéndonos en berenjenales”.

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Una de las anécdotas del viaje la protagonizó el propio Mikel cuando “tuve que jugármela” al saltar una vallas y pasar de noche por unas vías del tren, “me salió bien”. Menos suerte tuvo un poco más adelante, cuando el camino que le indicaba Google Maps, “me llevaba a un salto de 20 metros, imposible de subir escalando después con una bici a cuestas”. El bilbaíno reculó buscando un camino alternativo y “me jugué el tipo pasando por una zona en la que un cartel avisaba: ¡Prohibido el paso. Zona Militar!

El resto del grupo, integrado por Sergio, Garikoitz, Ibon, Borja, Suhar, Gonzalo, Sascha, Saray y Ander, tampoco se libraron de sus respectivas lances, con los que a la llegada a Tarifa y mientras “comíamos una pizza y nos tomábamos una cerveza”, se echaron unas risas.

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No hubo tiempo para mucho más, “ni siquiera un chombo”, remarca Mikel y es que tocaba emprender el camino de vuelta a Bilbao, “porque todos trabajábamos el lunes, no nos cogimos ni un día libre”. Eso sí, esta vez en vehículo a motor.

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Sándwiches y patatas

57 horas es el tiempo que, según Google Maps se tardaría en cubrir, en bicicleta, la distancia entre Bilbao y Tarifa (Cádiz). Los txirrikleteros, como se llama este grupo, tardaron 53 horas en recorrer los casi 1.100 kilómetros que distan de la rotonda de Arane, en el barrio bilbaíno de Irala de donde salieron el pasado jueves 30 por la tarde, y el municipio gaditano.

“Lo peor no fue dar pedaladas sino la logística”, confiesan. En el trayecto solo comieron “sándwiches y bolsas de patatas”, sin tiempo para calentar las latas que llevaban como provisiones, “hemos comido fatal”.

Además, sobre la marcha se vieron obligados a cambiar la estrategia y dejar de hacer relevos cada hora para hacerlo cada dos, “porque la furgoneta y le coche que iban de apoyo tardaban mucho más en llegar que la persona que iba pedaleando”.